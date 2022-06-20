Кулеба: Если мы не получим оружия от Запада, то будем воевать лопатами – но не перестанем защищаться

"Если мы не получим оружия – хорошо, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война – война за наше существование", – сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что чем раньше Украина получит оружие, тем больше оно поможет.
"Если оружие будет отправлено позже, мы все равно скажем "спасибо", но тогда много [времени] будет потрачено впустую, много людей погибнет", – добавил министр.
В своем выступлении он также заявил, что у российской армии на самых "горячих" направлениях фронта превосходство в артиллерии доходит до 15-кратного, и выразил надежду, что Германия "может и будет делать больше" в отношении поставок артиллерии, зенитного вооружения и ракетных систем, сообщило LIGA.net.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. Германия анонсировала зенитные самоходные установки Gepard, совместную с Нидерландами поставку 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000, а также поставки систем ПВО IRIS-T.
Однако, по информации посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, к началу июня из Германии в Украину не было поставлено ни одной единицы тяжелой техники.
16 июня во время визита в Киев канцлер Олаф Шольц заявил, что ФРГ "массивно" поддерживает Украину и будет предоставлять оружие, сколько это будет необходимо.