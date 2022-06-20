Кулеба: Если мы не получим оружия от Запада, то будем воевать лопатами – но не перестанем защищаться

"Если мы не получим оружия – хорошо, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война – война за наше существование", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что чем раньше Украина получит оружие, тем больше оно поможет.

"Если оружие будет отправлено позже, мы все равно скажем "спасибо", но тогда много [времени] будет потрачено впустую, много людей погибнет", – добавил министр.

В своем выступлении он также заявил, что у российской армии на самых "горячих" направлениях фронта превосходство в артиллерии доходит до 15-кратного, и выразил надежду, что Германия "может и будет делать больше" в отношении поставок артиллерии, зенитного вооружения и ракетных систем, сообщило LIGA.net.

Война России против Украины. Главное (обновляется)