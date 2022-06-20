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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Если мы не получим оружия от Запада, то будем воевать лопатами – но не перестанем защищаться

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Кулеба призвал союзников ускорить поставку вооружений
Кулеба призвал союзников ускорить поставку вооружений
Фото: EPA

Даже в случае прекращения поставок западных вооружений Украина продолжит защищаться против российского вторжения, но тогда погибнет значительно больше людей, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он сказал 19 июня в эфире немецкого телевидения, сообщила новостная служба Tagesschau.

"Если мы не получим оружия – хорошо, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война – война за наше существование", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что чем раньше Украина получит оружие, тем больше оно поможет. 

"Если оружие будет отправлено позже, мы все равно скажем "спасибо", но тогда много [времени] будет потрачено впустую, много людей погибнет", – добавил министр. 

В своем выступлении он также заявил, что у российской армии на самых "горячих" направлениях фронта превосходство в артиллерии доходит до 15-кратного, и выразил надежду, что Германия "может и будет делать больше" в отношении поставок артиллерии, зенитного вооружения и ракетных систем, сообщило LIGA.net.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. 

Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. Германия анонсировала зенитные самоходные установки Gepard, совместную с Нидерландами поставку 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000, а также поставки систем ПВО IRIS-T.

Однако, по информации посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, к началу июня из Германии в Украину не было поставлено ни одной единицы тяжелой техники

16 июня во время визита в Киев канцлер Олаф Шольц заявил, что ФРГ "массивно" поддерживает Украину и будет предоставлять оружие, сколько это будет необходимо.

Теги: Германия, оружие, вооружение, военная помощь, артиллерия, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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