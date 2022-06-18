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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Еще не начинался". Данилов рассказал, когда может заработать ленд-лиз для Украины

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Данилов: Ленд-лиз будет, вопрос когда
Данилов: Ленд-лиз будет, вопрос – когда
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Процедура ленд-лиза от США для Украины пока не начинала действовать. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью LIGA.net, которое вышло 18 июня.

"Там есть процедура. Ленд-лиз еще не начинался. Но само принятие закона о ленд-лизе – очень положительное для нас решение. И ленд-лиз будет, вопрос – когда. Здесь мы возвращаемся к тому, что на войне у каждого часы работают по-разному. Для кого-то сутки – это как сутки, а для нас это совсем другие измерения", – сказал он.

На вопрос, когда заработает ленд-лиз, секретарь СНБО ответил: "Это может быть июль-август, может быть, сентябрь".

"Здесь очень много факторов. Надо понимать, что мир не так велик. Все знают, что у кого есть в стране. Наличие оружия, оборудования для его изготовления, боеприпасов. Сегодня так получилось, что боеприпасов советского образца 122-го и 155-го калибра почти не осталось", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Закон о ленд-лизе президент США Джо Байден подписал 9 мая. В документе сказано, что президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России.

Согласно тексту закона, не позднее чем через 60 дней после вступления в силу закона о ленд-лизе президент США должен установить ускоренный порядок доставки вооружения Украине.

В Пентагоне 15 июня отметили, что США выделили Украине около $6,3 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента США Джо Байдена, в том числе около $5,6 млрд с начала неспровоцированного вторжения России 24 февраля. С 2014 года США выделили более $8,3 млрд на помощь в области безопасности Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, СНБО, военная помощь, война России против Украины, Алексей Данилов, ленд-лиз
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