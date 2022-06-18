"Еще не начинался". Данилов рассказал, когда может заработать ленд-лиз для Украины

"Там есть процедура. Ленд-лиз еще не начинался. Но само принятие закона о ленд-лизе – очень положительное для нас решение. И ленд-лиз будет, вопрос – когда. Здесь мы возвращаемся к тому, что на войне у каждого часы работают по-разному. Для кого-то сутки – это как сутки, а для нас это совсем другие измерения", – сказал он.

На вопрос, когда заработает ленд-лиз, секретарь СНБО ответил: "Это может быть июль-август, может быть, сентябрь".

"Здесь очень много факторов. Надо понимать, что мир не так велик. Все знают, что у кого есть в стране. Наличие оружия, оборудования для его изготовления, боеприпасов. Сегодня так получилось, что боеприпасов советского образца 122-го и 155-го калибра почти не осталось", – сказал он.

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