"Еще не начинался". Данилов рассказал, когда может заработать ленд-лиз для Украины

"Там есть процедура. Ленд-лиз еще не начинался. Но само принятие закона о ленд-лизе – очень положительное для нас решение. И ленд-лиз будет, вопрос – когда. Здесь мы возвращаемся к тому, что на войне у каждого часы работают по-разному. Для кого-то сутки – это как сутки, а для нас это совсем другие измерения", – сказал он.
На вопрос, когда заработает ленд-лиз, секретарь СНБО ответил: "Это может быть июль-август, может быть, сентябрь".
"Здесь очень много факторов. Надо понимать, что мир не так велик. Все знают, что у кого есть в стране. Наличие оружия, оборудования для его изготовления, боеприпасов. Сегодня так получилось, что боеприпасов советского образца 122-го и 155-го калибра почти не осталось", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Закон о ленд-лизе президент США Джо Байден подписал 9 мая. В документе сказано, что президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России.
Согласно тексту закона, не позднее чем через 60 дней после вступления в силу закона о ленд-лизе президент США должен установить ускоренный порядок доставки вооружения Украине.
В Пентагоне 15 июня отметили, что США выделили Украине около $6,3 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента США Джо Байдена, в том числе около $5,6 млрд с начала неспровоцированного вторжения России 24 февраля. С 2014 года США выделили более $8,3 млрд на помощь в области безопасности Украины.