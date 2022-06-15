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Украина предлагает Вашингтону поставлять ей газ через ленд-лиз – Foreign Policy

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По словам Витренко, Украине необходимо $8 млрд для импорта 6 млрд м&sup3; газа до наступления зимы
По словам Витренко, Украине необходимо $8 млрд для импорта 6 млрд м³ газа до наступления зимы
Фото: depositphotos.com

Власти Украины рассматривает вариант соглашения с Вашингтоном о поставках американского сжиженного природного газа через процедуру ленд-лиза. Об этом 14 июня сообщил американский журнал Foreign Policy.

Как пишет издание, украинские топ-менеджеры в сфере энергетики предлагают Вашингтону и другим западным столицам множество потенциальных решений для обеспечения снабжения будущей зимой и увеличения внутреннего производства.

"Это включает обеспечение международного финансирования для закупки природного газа у крупных экспортеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке, разработку альтернативных маршрутов поставки и возможное соглашение с Вашингтоном об импорте сжиженного газа из США по ленд-лизу", – говорится в статье.

По информации издания, глава "Нафтогазу" Юрий Витренко на прошлой неделе заявил в Вашингтоне, что Украине необходимо $8 млрд для импорта 6 млрд м³ газа до наступления зимы.

"У США есть очень четкий мандат на предоставление необходимой помощи Украине. Мы хотим структурировать его разумным образом, чтобы не было никакого бремени для американских налогоплательщиков", – цитирует Витренко издание.

Контекст:

Закон о ленд-лизе президент США Джо Байден подписал 9 мая. В документе сказано, что президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России.

Согласно тексту закона, не позднее чем через 60 дней после вступления в силу закона о ленд-лизе президент США должен установить ускоренный порядок доставки вооружения Украине.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, газ, война России против Украины, Юрий Витренко, ленд-лиз
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