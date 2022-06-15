Украина предлагает Вашингтону поставлять ей газ через ленд-лиз – Foreign Policy

По словам Витренко, Украине необходимо $8 млрд для импорта 6 млрд м³ газа до наступления зимы Фото: depositphotos.com

Как пишет издание, украинские топ-менеджеры в сфере энергетики предлагают Вашингтону и другим западным столицам множество потенциальных решений для обеспечения снабжения будущей зимой и увеличения внутреннего производства.

"Это включает обеспечение международного финансирования для закупки природного газа у крупных экспортеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке, разработку альтернативных маршрутов поставки и возможное соглашение с Вашингтоном об импорте сжиженного газа из США по ленд-лизу", – говорится в статье.

По информации издания, глава "Нафтогазу" Юрий Витренко на прошлой неделе заявил в Вашингтоне, что Украине необходимо $8 млрд для импорта 6 млрд м³ газа до наступления зимы.

"У США есть очень четкий мандат на предоставление необходимой помощи Украине. Мы хотим структурировать его разумным образом, чтобы не было никакого бремени для американских налогоплательщиков", – цитирует Витренко издание.