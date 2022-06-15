Украина предлагает Вашингтону поставлять ей газ через ленд-лиз – Foreign Policy

Как пишет издание, украинские топ-менеджеры в сфере энергетики предлагают Вашингтону и другим западным столицам множество потенциальных решений для обеспечения снабжения будущей зимой и увеличения внутреннего производства.
"Это включает обеспечение международного финансирования для закупки природного газа у крупных экспортеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке, разработку альтернативных маршрутов поставки и возможное соглашение с Вашингтоном об импорте сжиженного газа из США по ленд-лизу", – говорится в статье.
По информации издания, глава "Нафтогазу" Юрий Витренко на прошлой неделе заявил в Вашингтоне, что Украине необходимо $8 млрд для импорта 6 млрд м³ газа до наступления зимы.
"У США есть очень четкий мандат на предоставление необходимой помощи Украине. Мы хотим структурировать его разумным образом, чтобы не было никакого бремени для американских налогоплательщиков", – цитирует Витренко издание.
Закон о ленд-лизе президент США Джо Байден подписал 9 мая. В документе сказано, что президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России.
Согласно тексту закона, не позднее чем через 60 дней после вступления в силу закона о ленд-лизе президент США должен установить ускоренный порядок доставки вооружения Украине.