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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович заявил, что ВСУ – наверное, самая оснащенная армия мира по числу ПТРК и ПЗРК

Соединенные Штаты предоставили ВСУ 26,5 тыс. противотанковых систем, отметили в посольстве США в Украине 15 июня
Соединенные Штаты предоставили ВСУ 26,5 тыс. противотанковых систем, отметили в посольстве США в Украине 15 июня
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

По количеству противотанкового оружия Вооруженные силы Украины (ВСУ) – одна из самых оснащенных армий в мире.

Такое мнение 17 июня в эфире программы "Фейгин LIVE" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина выразил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Если посмотреть на списки оружия, которые передали США – он очень огромный, очень внушительный. По противотанковому вооружению (ПТРК) мы, наверное, самая оснащенная армия в мире. И по ПЗРК. Но здесь надо понимать, что тот же [президент Франции Эммануэль] Макрон сказал: "Мы не передадим вам штурмовую авиацию и танки", которые являются основой для успешного наступления… Они не хотят окончательного поражения России здесь, они хотят принудить Россию к переговорам и заключению мира путем переговоров", – сказал Арестович.

Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли сообщил 15 июня, что партнеры предоставили Украине больше противотанковых средств, чем танков в мире.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил об 11 траншах военной поддержки Украине, сообщило посольство США в Киеве 15 июня. Сумма предоставленной США оборонной помощи сейчас составляет почти $4,6 млрд.

Среди прочего, США предоставили украинской армии 26,5 тыс. ПТРК Javelin и других противотанковых систем, а также 1,4 тыс. зенитных систем (ПЗРК) Stinger.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, Вооруженные силы Украины, вооружение, военная помощь, Марк Фейгин, Алексей Арестович, советник, ВСУ, ПЗРК, война России против Украины, Javelin, ПТРК , Офис президента Украины, Stinger
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