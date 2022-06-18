Арестович заявил, что ВСУ – наверное, самая оснащенная армия мира по числу ПТРК и ПЗРК

Такое мнение 17 июня в эфире программы "Фейгин LIVE" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина выразил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Если посмотреть на списки оружия, которые передали США – он очень огромный, очень внушительный. По противотанковому вооружению (ПТРК) мы, наверное, самая оснащенная армия в мире. И по ПЗРК. Но здесь надо понимать, что тот же [президент Франции Эммануэль] Макрон сказал: "Мы не передадим вам штурмовую авиацию и танки", которые являются основой для успешного наступления… Они не хотят окончательного поражения России здесь, они хотят принудить Россию к переговорам и заключению мира путем переговоров", – сказал Арестович.

Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли сообщил 15 июня, что партнеры предоставили Украине больше противотанковых средств, чем танков в мире.

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