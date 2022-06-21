Из-за блокады морских портов Россией украинские аграрии ежедневно теряют $170 млн – представитель МИД Украины

Она сослалась на подсчеты Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По словам Трофимцевой, убытки для государства могут быть и больше озвученной цифры.

"Мы должны с вами еще добавить и те фактически кражи зерна, которые происходят на временно оккупированных территориях. И не только зерна. Мы уже видели примеры вывоза из Мариуполя и продукции сталелитейной промышленности", – объяснила представитель МИД.

Она отметила, что нужно принимать во внимание и ущерб, причиненный повреждением или разрушением производственных и логистических мощностей, в том числе элеваторных.

"Так что здесь ущерб будет гораздо больше. И опять же, оценки, которые сегодня курсируют, – это начиная от $6 млрд и выше", – подчеркнула Трофимцева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)