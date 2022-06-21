Из-за блокады морских портов Россией украинские аграрии ежедневно теряют $170 млн – представитель МИД Украины

Она сослалась на подсчеты Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
По словам Трофимцевой, убытки для государства могут быть и больше озвученной цифры.
"Мы должны с вами еще добавить и те фактически кражи зерна, которые происходят на временно оккупированных территориях. И не только зерна. Мы уже видели примеры вывоза из Мариуполя и продукции сталелитейной промышленности", – объяснила представитель МИД.
Она отметила, что нужно принимать во внимание и ущерб, причиненный повреждением или разрушением производственных и логистических мощностей, в том числе элеваторных.
"Так что здесь ущерб будет гораздо больше. И опять же, оценки, которые сегодня курсируют, – это начиная от $6 млрд и выше", – подчеркнула Трофимцева.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. Президент Украины Владимир Зеленский говорил в мае, что в портах заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт.
Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.
13 июня первые 18 тыс. тонн украинской кукурузы прибыли в Испанию по новому морскому маршруту.
Порты Украины в Черном море заблокированы российскими войсками, а в Азовском море – оккупированы.