Лукашенко заявил Путину, что изоляция Литвой Калининграда "сродни объявлению какой-то войны"

Об этом 25 июня в ходе переговоров в Санкт-Петербурге пожаловался президенту РФ Владимиру Путину Александр Лукашенко, который называет себя главой белорусского государства.
Общение двух политиков цитирует сайт президента Беларуси.
"Нас очень напрягает ситуация и та политика, которую проводят наши соседи. Вы, в общем-то, знаете. Это руководство Польши и руководство Литвы. Политика на конфронтацию… Ясно, что за спиной стоят, подталкивают, но политика отвратительная. Поведение агрессивное", – сказал Лукашенко.
В частности, белорусский политик выделил тему ограничений на транзит товаров через Литву, подпавших под санкции Европейского союза, между основной частью РФ и Калининградской областью.
"В последнее время нарастает поток информации по поводу… замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград, изолировать Калининград. Слушайте, это сродни объявлению какой-то войны. Недопустимы подобные вещи в современных условиях", – сказал Лукашенко.
Он предложил Путину принять зеркальные меры в военной сфере на действия Запада, подчеркивается на сайте президента Беларуси.
С 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили пропуск транзита из Калиниградской области и в область из других регионов России товаров, которые попадают под европейские санкции. В результате под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в Калининградскую область России, в том числе стройматериалы.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал позицию Литвы, заявив, что Россия не имеет права угрожать ей и должна винить только себя за последствия неоправданного вторжения в Украину.
Спикер главы Кремля Дмитрий Песков назвал решение Литвы незаконным. В МИД РФ временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене, по данным "РИА Новости", заявили, "что, если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов". Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что происходящее "может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".
20 июня стало известно, что Балтийский флот России начал учения в Калининградской области, которая является самым западным регионом России, не имеет сухопутной границы с другими регионами страны и граничит с Польшей и Литвой.
Запрет на транзит в Калининград через Литву в рамках санкций ЕС против России действует исключительно на подсанкционные товары вопреки заявлениям РФ о "блокаде" региона, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По словам министра, заявления РФ о возможной "блокаде" литовских морских портов не могут быть правдивыми, поскольку у Кремля нет таких полномочий.
22 июня Литва запретила транзит некоторых товаров в Калининградскую область России не только по железной дороге, но и по автомобильным дорогам.