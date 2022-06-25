Лукашенко заявил Путину, что изоляция Литвой Калининграда "сродни объявлению какой-то войны"

Об этом 25 июня в ходе переговоров в Санкт-Петербурге пожаловался президенту РФ Владимиру Путину Александр Лукашенко, который называет себя главой белорусского государства.

Общение двух политиков цитирует сайт президента Беларуси.

"Нас очень напрягает ситуация и та политика, которую проводят наши соседи. Вы, в общем-то, знаете. Это руководство Польши и руководство Литвы. Политика на конфронтацию… Ясно, что за спиной стоят, подталкивают, но политика отвратительная. Поведение агрессивное", – сказал Лукашенко.

В частности, белорусский политик выделил тему ограничений на транзит товаров через Литву, подпавших под санкции Европейского союза, между основной частью РФ и Калининградской областью.

"В последнее время нарастает поток информации по поводу… замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград, изолировать Калининград. Слушайте, это сродни объявлению какой-то войны. Недопустимы подобные вещи в современных условиях", – сказал Лукашенко.

Он предложил Путину принять зеркальные меры в военной сфере на действия Запада, подчеркивается на сайте президента Беларуси.