Еврокомиссия уточнит применение санкций по калининградскому транзиту – президент Литвы

Президент предположил, что разъяснения будут опубликованы в ближайшее время.

Он не стал комментировать содержание пока неопубликованного документа.

"Я просто хотел бы назвать это уточнениями по поводу транзита товаров с основной российской территории в анклав, в Калининградскую область. Когда я это увижу, можно будет об этом говорить", – сказал Науседа.

Контекст:

С 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили пропуск транзита из Калиниградской области и в область из других регионов России товаров, которые попадают под европейские санкции. В результате под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в Калининградскую область России, в том числе стройматериалы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал позицию Литвы, заявив, что Россия не имеет права угрожать ей и должна винить только себя за последствия неоправданного вторжения в Украину.

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков назвал решение Литвы незаконным. В МИД РФ временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене, по данным "РИА Новости", заявили, "что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов". Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что происходящее "может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".

20 июня стало известно, что Балтийский флот России начал учения в Калининградской области, которая является самым западным регионом России, не имеет сухопутной границы с другими регионами страны и граничит с Польшей и Литвой.

Запрет на транзит в Калининград через Литву в рамках санкций ЕС против России действует исключительно на подсанкционные товары вопреки заявлениям РФ о "блокаде" региона, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По словам министра, заявления РФ о возможной "блокаде" литовских морских портов не могут быть правдивыми, поскольку у Кремля нет таких полномочий.

22 июня Литва запретила транзит некоторых товаров в Калининградскую область России не только по железной дороге, но и по автомобильным дорогам.