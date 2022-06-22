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"Мы поддерживаем союзников по НАТО". США заявили о поддержке Литвы на фоне угроз со стороны РФ

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Госдеп: Приверженность США статье 5 НАТО непреклонна
Госдеп: Приверженность США статье 5 НАТО непреклонна
Фото: EPA

США поддерживают Литву на фоне новых угроз со стороны России. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 21 июня, текстовая версия которого опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"В ходе войны России против Украины и фактически задолго до того, как Россия начала свое неспровоцированное вторжение в Украину, мы очень четко заявляли, что наша приверженность НАТО, в частности, статье 5 НАТО, которая предусматривает, что нападение на одну из стран будет означать нападение на всех, – эта приверженность со стороны Соединенных Штатов является непреклонной", – сказал он.

Прайс напомнил, что восточный фланг НАТО был укреплен, "особенно те страны, которые были в авангарде российских угроз на протяжении, во многих случаях, многих лет".

"Мы поддерживаем НАТО. Мы поддерживаем наших союзников по НАТО, и мы поддерживаем Литву", – сказал представитель Госдепа.

Контекст:

С 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили пропуск транзита из Калиниградской области и в область из других регионов России товаров, которые попадают под европейские санкции. В результате под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в Калининградскую область России, в том числе стройматериалы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал позицию Литвы, заявив, что Россия не имеет права угрожать ей и должна винить только себя за последствия неоправданного вторжения в Украину.

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков назвал решение Литвы незаконным. В МИД РФ временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене, по данным "РИА Новости", заявили, "что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов". Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что происходящее "может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".

20 июня стало известно, что Балтийский флот России начал учения в Калининградской области, которая является самым западным регионом России, не имеет сухопутной границы с другими регионами страны и граничит с Польшей и Литвой.

Запрет на транзит в Калининград через Литву в рамках санкций ЕС против России действует исключительно на подсанкционные товары вопреки заявлениям РФ о "блокаде" региона, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По словам министра, заявления РФ о возможной "блокаде" литовских морских портов не могут быть правдивыми, поскольку у Кремля нет таких полномочий.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, НАТО, Литва, угрозы, Калининград, Калининградская область
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