"Мы поддерживаем союзников по НАТО". США заявили о поддержке Литвы на фоне угроз со стороны РФ

"В ходе войны России против Украины и фактически задолго до того, как Россия начала свое неспровоцированное вторжение в Украину, мы очень четко заявляли, что наша приверженность НАТО, в частности, статье 5 НАТО, которая предусматривает, что нападение на одну из стран будет означать нападение на всех, – эта приверженность со стороны Соединенных Штатов является непреклонной", – сказал он.

Прайс напомнил, что восточный фланг НАТО был укреплен, "особенно те страны, которые были в авангарде российских угроз на протяжении, во многих случаях, многих лет".

"Мы поддерживаем НАТО. Мы поддерживаем наших союзников по НАТО, и мы поддерживаем Литву", – сказал представитель Госдепа.