"Мы поддерживаем союзников по НАТО". США заявили о поддержке Литвы на фоне угроз со стороны РФ

"В ходе войны России против Украины и фактически задолго до того, как Россия начала свое неспровоцированное вторжение в Украину, мы очень четко заявляли, что наша приверженность НАТО, в частности, статье 5 НАТО, которая предусматривает, что нападение на одну из стран будет означать нападение на всех, – эта приверженность со стороны Соединенных Штатов является непреклонной", – сказал он.
Прайс напомнил, что восточный фланг НАТО был укреплен, "особенно те страны, которые были в авангарде российских угроз на протяжении, во многих случаях, многих лет".
"Мы поддерживаем НАТО. Мы поддерживаем наших союзников по НАТО, и мы поддерживаем Литву", – сказал представитель Госдепа.
С 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили пропуск транзита из Калиниградской области и в область из других регионов России товаров, которые попадают под европейские санкции. В результате под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в Калининградскую область России, в том числе стройматериалы.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал позицию Литвы, заявив, что Россия не имеет права угрожать ей и должна винить только себя за последствия неоправданного вторжения в Украину.
Спикер главы Кремля Дмитрий Песков назвал решение Литвы незаконным. В МИД РФ временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене, по данным "РИА Новости", заявили, "что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов". Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что происходящее "может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".
20 июня стало известно, что Балтийский флот России начал учения в Калининградской области, которая является самым западным регионом России, не имеет сухопутной границы с другими регионами страны и граничит с Польшей и Литвой.
Запрет на транзит в Калининград через Литву в рамках санкций ЕС против России действует исключительно на подсанкционные товары вопреки заявлениям РФ о "блокаде" региона, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По словам министра, заявления РФ о возможной "блокаде" литовских морских портов не могут быть правдивыми, поскольку у Кремля нет таких полномочий.