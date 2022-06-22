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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Все это – аргументы, чтобы согласовать седьмой пакет". Зеленский призвал ввести против РФ новые санкции "как можно быстрее"

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Седьмой пакет санкций ЕС против России нужен как можно быстрее, подчеркнул Зеленский
Седьмой пакет санкций ЕС против России нужен как можно быстрее, подчеркнул Зеленский
Фото: president.gov.ua

Россия должна ощущать постоянное усиление давления за войну, которую начала против Украины 24 февраля, и за свою агрессивную антиевропейскую политику.

Об этом 21 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Во всех переговорах постоянно подчеркиваю: седьмой пакет санкций Европейского союза нужен как можно быстрее… Очередные российские угрозы Литве, очередная волна энергетического давления, очередные порции лжи российских чиновников по поводу продовольственного кризиса – все это – аргументы, чтобы согласовать седьмой пакет санкций", – сказал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей ее власти и бизнеса.

Европейский совет 3 июня утвердил шестой пакет санкций. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". Изначально планировалось, что эмбарго на нефть будет полным.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – 10,5 тыс.

По мнению Зеленского, седьмой санкционный пакет против России должен стать еще более мощным.

Теги: Россия, Украина, Литва, санкции, агрессия, угрозы, кризис, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, ограничения, Евросоюз, давление
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