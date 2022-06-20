Ермак: Если война продолжается, санкций недостаточно. Но все люди у власти в России должны понять – для них этот мир будет закрыт

Ермак: Очень важно, чтобы действие санкций ощутили на себе все, кто вовлечен в функционирование этой военной машины Фото: president.gov.ua

"Для нас важна эффективность санкций. Если война продолжается, санкций недостаточно. Точка. Поэтому санкционное давление должно нарастать, нужно находить болезненные места. Очень важно, чтобы действие санкций ощутили на себе все политики, все, кто вовлечен в функционирование этой военной машины. Безусловно, несправедливо, что эти люди продолжают ездить на отдых в европейские страны, их дети продолжают учиться в американских университетах и так далее", – подчеркнул глава ОП.

Он отметил, что российские военные также должны попадать под санкции.

"Мы также создали "Книгу палачей" с реестром военных РФ, которые участвовали в войне против Украины. Даже если кто-то просто стоял возле того, кто убивал, насиловал, все должны быть определены, о них должен знать мир, все они должны понести ответственность. Есть международная уголовная ответственность, этим вопросом занимаются соответствующие специалисты. Но очень важно, чтобы российские военные тоже попадали под санкции. Если ты пришел на нашу землю убивать, твоя семья, твои дети должны забыть, что такое лечиться, учиться, отдыхать за границей. Поэтому расширение санкционного списка для нас – очень важный вопрос. Все эти люди, находящиеся сегодня у власти в России, должны понять – для них этот мир будет закрыт", – резюмировал Ермак.

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