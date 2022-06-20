Ермак: Если война продолжается, санкций недостаточно. Но все люди у власти в России должны понять – для них этот мир будет закрыт

"Для нас важна эффективность санкций. Если война продолжается, санкций недостаточно. Точка. Поэтому санкционное давление должно нарастать, нужно находить болезненные места. Очень важно, чтобы действие санкций ощутили на себе все политики, все, кто вовлечен в функционирование этой военной машины. Безусловно, несправедливо, что эти люди продолжают ездить на отдых в европейские страны, их дети продолжают учиться в американских университетах и так далее", – подчеркнул глава ОП.
Он отметил, что российские военные также должны попадать под санкции.
"Мы также создали "Книгу палачей" с реестром военных РФ, которые участвовали в войне против Украины. Даже если кто-то просто стоял возле того, кто убивал, насиловал, все должны быть определены, о них должен знать мир, все они должны понести ответственность. Есть международная уголовная ответственность, этим вопросом занимаются соответствующие специалисты. Но очень важно, чтобы российские военные тоже попадали под санкции. Если ты пришел на нашу землю убивать, твоя семья, твои дети должны забыть, что такое лечиться, учиться, отдыхать за границей. Поэтому расширение санкционного списка для нас – очень важный вопрос. Все эти люди, находящиеся сегодня у власти в России, должны понять – для них этот мир будет закрыт", – резюмировал Ермак.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей ее власти и бизнеса.
Европейский совет 3 июня утвердил шестой пакет санкций. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". Изначально планировалось, что эмбарго на нефть будет полным.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – 10,5 тыс.
11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужен седьмой санкционный пакет против России, и он должен стать еще более мощным.