В правительстве России предполагают, что санкции полностью не снимут и через 10 лет

Борисов заявил, что он "не питает иллюзий" о снятии санкций сразу после завершения военных действий в Украине, и назвал такие прогнозы "глупостью".

Сам вице-премьер считает, что антироссийские санкции "не на год, не на два, а, может быть, на 10 и более лет".

Он подчеркнул, что России "придется с этим жить".

Война России против Украины. Главное (обновляется)