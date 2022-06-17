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В правительстве России предполагают, что санкции полностью не снимут и через 10 лет

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Борисов назвал "глупостью" мнения о быстром снятии санкций
Борисов назвал "глупостью" мнения о быстром снятии санкций
Фото: EPA

Антироссийские санкции со стороны Запада за вторжение РФ в Украину могут действовать до 10 лет и дольше. Такое мнение вице-премьер РФ Юрий Борисов выразил 17 июня в интервью телеканалу "Россия 24", информирует "Интерфакс".

Борисов заявил, что он "не питает иллюзий" о снятии санкций сразу после завершения военных действий в Украине, и назвал такие прогнозы "глупостью".

Сам вице-премьер считает, что антироссийские санкции "не на год, не на два, а, может быть, на 10 и более лет".

Он подчеркнул, что России "придется с этим жить".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей ее власти и бизнеса.

США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.

Европейский совет 3 июня утвердил шестой пакет санкций. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". Изначально планировалось, что эмбарго на нефть будет полным.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – 10,5 тыс.

11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужен седьмой санкционный пакет против России, который должен стать еще более мощным.

Теги: Россия, санкции, война, правительство, Юрий Борисов, вторжение, война России против Украины, вице-премьер
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