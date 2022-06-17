Санкции против РФ будут в силе до достижения справедливого соглашения с Украиной – Шольц

"Санкции, которые были ведены, останутся в силе до тех пор, пока не будет достигнуто справедливое соглашение с Украиной", – сказал он.
Шольц подчеркнул, что определить, какие условия будут справедливыми, может только сама Украина и никто в Европе не может и не будет их диктовать.
Отдельно канцлер заявил, что ФРГ "не смирится с аннексией Крыма", поскольку это – нарушение международного права.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей ее власти и бизнеса.
США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.
Европейский совет 3 июня утвердил шестой пакет санкций. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". Изначально планировалось, что эмбарго на нефть будет полным.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – 10,5 тыс.
11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужен седьмой санкционный пакет против России, который должен стать еще более мощным.