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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Санкции против РФ будут в силе до достижения справедливого соглашения с Украиной – Шольц

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Шольц подчеркнул, что определить, какие условия будут справедливыми, может только сама Украина
Шольц подчеркнул, что определить, какие условия будут справедливыми, может только сама Украина 
Фото: EPA

Санкции против Росcии будут действовать до тех пор, пока РФ не заключит справедливое соглашение с Украиной. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ZDF во время визита в Киев 16 июня.

"Санкции, которые были ведены, останутся в силе до тех пор, пока не будет достигнуто справедливое соглашение с Украиной", – сказал он.

Шольц подчеркнул, что определить, какие условия будут справедливыми, может только сама Украина и никто в Европе не может и не будет их диктовать.

Отдельно канцлер заявил, что ФРГ "не смирится с аннексией Крыма", поскольку это – нарушение международного права.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей ее власти и бизнеса.

США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.

Европейский совет 3 июня утвердил шестой пакет санкций. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". Изначально планировалось, что эмбарго на нефть будет полным.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – 10,5 тыс.

11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужен седьмой санкционный пакет против России, который должен стать еще более мощным.

Теги: Россия, санкции, война России против Украины, Олаф Шольц
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