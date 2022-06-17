Санкции против РФ будут в силе до достижения справедливого соглашения с Украиной – Шольц

Шольц подчеркнул, что определить, какие условия будут справедливыми, может только сама Украина Фото: EPA

"Санкции, которые были ведены, останутся в силе до тех пор, пока не будет достигнуто справедливое соглашение с Украиной", – сказал он.

Шольц подчеркнул, что определить, какие условия будут справедливыми, может только сама Украина и никто в Европе не может и не будет их диктовать.

Отдельно канцлер заявил, что ФРГ "не смирится с аннексией Крыма", поскольку это – нарушение международного права.

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