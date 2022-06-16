Coca-Cola объявила об окончательном уходе из России

В России больше не будут продавать и производить напитки компании Coca-Cola Фото: EPA

Напиток Coca-Cola и другие бренды Coca-Cola Company исчезнут из России, как только у дистрибьютора закончатся запасы продукции, следует из заявления. После этого в РФ их производить и продавать не будут.

Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России 8 марта, пообещав продолжить отслеживать и оценивать ситуацию. Из-за того, что компания некоторое время после вторжения была активна на российском рынке, в Украине успели призвать к бойкоту производителя.

По данным российского издания "Коммерсантъ", в РФ работает 10 заводов компании Coca-Cola HBC. Кроме Coca-Cola, они выпускали бренды Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки "Добрый", Rich и другую продукцию.