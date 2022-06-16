Coca-Cola объявила об окончательном уходе из России

Напиток Coca-Cola и другие бренды Coca-Cola Company исчезнут из России, как только у дистрибьютора закончатся запасы продукции, следует из заявления. После этого в РФ их производить и продавать не будут.
Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России 8 марта, пообещав продолжить отслеживать и оценивать ситуацию. Из-за того, что компания некоторое время после вторжения была активна на российском рынке, в Украине успели призвать к бойкоту производителя.
По данным российского издания "Коммерсантъ", в РФ работает 10 заводов компании Coca-Cola HBC. Кроме Coca-Cola, они выпускали бренды Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки "Добрый", Rich и другую продукцию.
После того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о вторжении России в Украину, а войска РФ атаковали украинские города, сотни компаний и брендов приняли решение приостановить свою работу в РФ или свернуть бизнес на территории оккупанта. Только за первые две недели войны это сделали более 250 компаний, их количество продолжает расти и сейчас.