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Coca-Cola объявила об окончательном уходе из России

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В России больше не будут продавать и производить напитки компании Coca-Cola
В России больше не будут продавать и производить напитки компании Coca-Cola
Фото: EPA

Компания Coca-Cola HBC AG, дистрибьютор Coca-Cola в России, сообщила, что больше не будет производить и продавать товары бренда в РФ, передает 16 июня Reuters со ссылкой на заявление компании.

Напиток Coca-Cola и другие бренды Coca-Cola Company исчезнут из России, как только у дистрибьютора закончатся запасы продукции, следует из заявления. После этого в РФ их производить и продавать не будут.

Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России 8 марта, пообещав продолжить отслеживать и оценивать ситуацию. Из-за того, что компания некоторое время после вторжения была активна на российском рынке, в Украине успели призвать к бойкоту производителя.

По данным российского издания "Коммерсантъ", в РФ работает 10 заводов компании Coca-Cola HBC. Кроме Coca-Cola, они выпускали бренды Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки "Добрый", Rich и другую продукцию.

Контекст:

После того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о вторжении России в Украину, а войска РФ атаковали украинские города, сотни компаний и брендов приняли решение приостановить свою работу в РФ или свернуть бизнес на территории оккупанта. Только за первые две недели войны это сделали более 250 компаний, их количество продолжает расти и сейчас.

Теги: Россия, санкции, продукты, вторжение, Coca-Cola, российская агрессия, война России против Украины, бренд
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