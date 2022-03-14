Российская прокуратура угрожает западным компаниям арестами и ​​конфискацией активов – СМИ

Давление прокуратуры РФ на топ-менеджеров компаний оказывалось по телефону, в письмах и при личных визитах Фото: depositphotos.com

Среди компаний, получивших предупреждения от прокуратуры, Coca-Cola, McDonald’s, Procter & Gamble, IBM и компания Yum Brands (владелец KFC и Pizza Hut).

Как утверждает издание, директорам компаний грозят арестом и конфискацией активов, если они будут критиковать действия России.

Давление на топ-менеджеров оказывалось по телефону и в письмах. Угрозы высказывались также во время визитов сотрудников прокуратуры, добавляют источники.

Такое поведение российских правоохранителей побудило по крайней мере одну из компаний-мишеней ограничить общение между своим российским бизнесом и остальной частью компании из-за опасений, что электронные письма или текстовые сообщения между коллегами могут быть перехвачены, подчеркивает The Wall Street Journal. В то же время некоторые другие компании приняли решения переместить своих менеджеров за пределы РФ.

В свою очередь российское посольство в США отрицает заявление журналистов.