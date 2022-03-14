Российская прокуратура угрожает западным компаниям арестами и ​​конфискацией активов – СМИ

Среди компаний, получивших предупреждения от прокуратуры, Coca-Cola, McDonald’s, Procter & Gamble, IBM и компания Yum Brands (владелец KFC и Pizza Hut).
Как утверждает издание, директорам компаний грозят арестом и конфискацией активов, если они будут критиковать действия России.
Давление на топ-менеджеров оказывалось по телефону и в письмах. Угрозы высказывались также во время визитов сотрудников прокуратуры, добавляют источники.
Такое поведение российских правоохранителей побудило по крайней мере одну из компаний-мишеней ограничить общение между своим российским бизнесом и остальной частью компании из-за опасений, что электронные письма или текстовые сообщения между коллегами могут быть перехвачены, подчеркивает The Wall Street Journal. В то же время некоторые другие компании приняли решения переместить своих менеджеров за пределы РФ.
В свою очередь российское посольство в США отрицает заявление журналистов.
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали массово уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли 375 компаний.
Как отмечает The Page, о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard.
Компания Adidas отказалась от работы со сборной РФ по футболу, Nike закрывает все магазины. Уходят с рынка РФ и крупные ретейлеры: IKEA, Jysk, LEGO.
Производители автомобилей Audi, Chevrolet, Cadillac, Ford, Mercedes, Jaguar, Harley Davidson, Volkswagen, Volvo, Porsche, Renault, Toyota, Scania, Mazda, Honda, Bentley, Aston Martin, Ducati, Lamborghini, Land Rover выходят с рынка. BMW закрывает свои заводы и блокирует поставки, сотрудников 141 сервисного центра Mitsubishi уволили.
Компания Apple приостановила продажу продукции, Samsung остановила поставки телефонов и чипов в РФ, Nokia прекращает поставки оборудования для мобильных операторов, AMD запретила поставки микрочипов и видеокарт, Microsoft приостанавливает продажи новых продуктов.
Приостановили прокат своих фильмов в РФ крупнейшие киностудии: Disney, Warner Bros, Sony, Paramount и Universal Pictures. Стриминговая платформа Netflix также присоединилась к бойкоту.
Многие люксовые бренды также временно закрыли свои магазины в РФ или приостановили онлайн-продажи. Среди них Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Cartier и многие другие.
McDonald's заявил о временном закрытии всех своих ресторанов в России, а KFC – о "приостановке инвестиций" в РФ. Остановили работу в стране агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.
Список компаний, уходящих из России или приостанавливающих свою деятельность, постоянно расширяется.