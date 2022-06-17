В Украине запустили "Книгу палачей" с данными об оккупантах – военных преступниках. Список возглавили Дворников и Сердюков

Сайт "Книги палачей" содержит базу данных о военных преступниках и галерею фотографий, иллюстрирующих злодеяния оккупантов на территории Украины. В базе на 17 июня размешены верифицированные данные о 607 оккупантах. Возле каждого имени – индикатор, жив еще этот оккупант или уже ликвидирован.

Список возглавляют генерал армии РФ Александр Дворников, назначенный командующим группировкой российских войск, задействованных в ходе открытого военного вторжения в Украину, и генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий воздушно-десантными войсками ВС РФ.

"Список не является исчерпывающим и продолжает наполняться. В дальнейшем эти данные могут и будут использованы правоохранительными органами, международными судами и специальным международным трибуналом для расследования преступлений вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине", – рассказал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов на брифинге 17 июня, который транслировался в Telegram Офиса президента.

dvornikov_serdukov_screen

Смирнов добавил, что необратимость наказания военных преступников – это принципиальная позиция украинского общества, президента и Офиса президента Украины.

Представитель ОП отметил, что через форму обратной связи на сайте "Книги палачей" каждый украинец, который стал жертвой российской агрессии, может распознать преступника и предоставить дополнительные сведения, которые будут использованы для фиксации фактов преступлений РФ в Украине.

По словам Смирнова, в настоящее время продолжаются консультации украинской стороны с международными партнерами относительно технических и юридических аспектов создания специального трибунала по преступлениям российских агрессоров против Украины, в частности его модели.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск "Книги палачей" во время обращения 7 июня.