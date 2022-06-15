Прокурор МУС Карим Хан осмотрел места военных преступлений РФ в Харькове

Хан в третий раз приехал в Украину Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

В ведомстве отметили, что это уже третий визит Хана в Украину. Он с Венедиктовой обсудили совместные шаги стратегии привлечения преступников к ответственности.

Во время визита прокурор МУС посетил наиболее пострадавший район Харькова – Северную Салтовку, а также Шевченковский район, где 26 мая погибли девять человек, включая пятимесячного младенца, и 17 были ранены. Территорию района почти два часа непрерывно обстреливали, вероятно, из самоходных орудий "Пион".

"Места, где лежали потерпевшие, до сих пор маркированы желтыми флажками, а тротуарная плитка сбита осколками. На "спальной" Северной Салтовке нет никаких военных объектов и при этом почти каждый второй дом – свидетельство военного преступления", – подчеркнула Венедиктова.

Она отметила, что прокурор Хан внимательно обследует все места преступлений.

"На фронте справедливости мы с ним бок о бок: в независимом расследовании Офиса прокурора МУС украинская прокуратура оказывает активное содействие Гааге. В то же время, мы вместе работаем в рамках совместной следственной группы на платформе Евроюста, к которой Офис прокурора Международного уголовного суда присоединился впервые в своей истории", – напомнила Венедиктова.

По ее словам, готовится открытие представительства МУС в Украине. Задача украинской правоохранительной системы – предоставить иностранным коллегам возможность работать объективно, независимо и быстро.

По данным главы Харьковской ОГА на 29 мая, захватчики оккупировали около 31% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.

По информации Офиса генпрокурора на 15 июня, в результате постоянных обстрелов российских оккупантов в Харькове и Харьковской области с начала полномасштабного вторжения погибли 760 гражданских, ранены более 1000.

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