Прокурор МУС Карим Хан осмотрел места военных преступлений РФ в Харькове

В ведомстве отметили, что это уже третий визит Хана в Украину. Он с Венедиктовой обсудили совместные шаги стратегии привлечения преступников к ответственности.
Во время визита прокурор МУС посетил наиболее пострадавший район Харькова – Северную Салтовку, а также Шевченковский район, где 26 мая погибли девять человек, включая пятимесячного младенца, и 17 были ранены. Территорию района почти два часа непрерывно обстреливали, вероятно, из самоходных орудий "Пион".
"Места, где лежали потерпевшие, до сих пор маркированы желтыми флажками, а тротуарная плитка сбита осколками. На "спальной" Северной Салтовке нет никаких военных объектов и при этом почти каждый второй дом – свидетельство военного преступления", – подчеркнула Венедиктова.
Она отметила, что прокурор Хан внимательно обследует все места преступлений.
"На фронте справедливости мы с ним бок о бок: в независимом расследовании Офиса прокурора МУС украинская прокуратура оказывает активное содействие Гааге. В то же время, мы вместе работаем в рамках совместной следственной группы на платформе Евроюста, к которой Офис прокурора Международного уголовного суда присоединился впервые в своей истории", – напомнила Венедиктова.
По ее словам, готовится открытие представительства МУС в Украине. Задача украинской правоохранительной системы – предоставить иностранным коллегам возможность работать объективно, независимо и быстро.
По данным главы Харьковской ОГА на 29 мая, захватчики оккупировали около 31% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.
По информации Офиса генпрокурора на 15 июня, в результате постоянных обстрелов российских оккупантов в Харькове и Харьковской области с начала полномасштабного вторжения погибли 760 гражданских, ранены более 1000.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Прокурор МУС лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследования. В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.
31 мая Хан анонсировал открытие офиса МУС в Украине. В Украину уже приехала группа из 42 международных следователей, криминалистов и персонала поддержки МУС. Это самое большое количество экспертов, которое было отправлено Международным уголовным судом за все время его существования, подчеркнул Хан.
По информации прокурора МУС на начало июня, собраны тысячи доказательств военных преступлений российской армии в Украине.
Хан приезжал в Украину в марте и апреле. Он посетил, в частности, Бучу Киевской области.