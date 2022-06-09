ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Еврокомиссия выделила €7,25 млн на расследование российских преступлений в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Еврокомиссия выделила средства на работу МУС в Украине
Еврокомиссия выделила средства на работу МУС в Украине
Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия 8 июня запустила новый проект для поддержки следственных возможностей Международного уголовного суда (МУС) на сумму €7,25 млн. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что этот проект впервые анонсировал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время визита в Киева в апреле. Проект является частью усилий ЕС по борьбе с безнаказанностью за международные преступления во всем мире.

"Это поможет МУС расширить свои следственные возможности, чтобы отреагировать на текущие расследования военных преступлений, совершенных Россией в Украине", – говорится в пресс-релизе. 

Отмечается, что ЕС поддерживает расследование, начатое прокурором МУС. После сообщений о зверствах, совершенных россиянами в Буче, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорилась с президентом Украины Владимиром Зеленским о сотрудничестве и поручила комиссару юстиции Дидье Рейндерсу поддерживать координацию усилий ЕС по расследованию военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в Украине.

25 апреля Евроюст и МУС договорились об объединении усилий и о том, что МУС примет участие в совместной следственной группе ЕС (JIT). Она была создана с участием Польши, Литвы и Украины при поддержке Евроюста и Европола. Недавно Эстония, Латвия и Словакия также стали членами JIT. Ожидается, что к группе присоединятся и другие государства – члены ЕС. 

"В этом контексте крайне важно обеспечить безопасное хранение доказательств за пределами Украины, а также поддержку расследований и судебных преследований различными европейскими и международными судебными органами. Еврокомиссия предложила внести поправки в Регламент Евроюста, чтобы дать ему юридическую возможность сохранять и обмениваться доказательствами военных преступлений. Предложение было согласовано Европейским парламентом и Советом ЕС 19 мая", – говорится в сообщении. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН. 16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.

Прокурор МУС Карим Хан лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследованияВ связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.

28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав среди прочего в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения на гражданские объекты". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил данные меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.

31 мая Хан анонсировал открытие офиса МУС в УкраинеСейчас, по его словам, в Украине работает группа из 42 международных следователей, криминалистов и персонала поддержки МУС. Это самое большое количество экспертов, которое было отправлено Международным уголовным судом за все время его существования, подчеркнул он. 

В этот же день генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что в Украине открыты уже порядка 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях.

По информации Хана на начало июня, собраны тысячи доказательств военных преступлений российской армии в Украине. 

Теги: Еврокомиссия, Европейская комиссия, Дидье Рейндерс, расследование, преступление, война России против Украины, Международный уголовный суд, Евросоюз, Евроюст, JIT
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь
"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера
"Жанна, почему вы молчите?" Подписчики призвали Бадоеву рассказать о войне в Украине
"Жанна, почему вы молчите?" Подписчики призвали Бадоеву рассказать о войне в Украине
  Птушкин перешел на украинский язык и завел новый канал на YouTube вместо русскоязычного с 6 млн фолловеров
  Птушкин перешел на украинский язык и завел новый канал на YouTube вместо русскоязычного с 6 млн фолловеров
55-летняя Хайек снялась с двумя собаками на полу в ресторане. Фото
55-летняя Хайек снялась с двумя собаками на полу в ресторане. Фото
"Все обстоит иначе". Роднянский прокомментировал высказывание российской актрисы о причинах развода с его сыном – советником Зеленского
"Все обстоит иначе". Роднянский прокомментировал высказывание российской актрисы о причинах развода с его сыном – советником Зеленского
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле
"Имеющий уши, да услышит". Пугачева впервые публично поддержала Галкина, высмеивающего российских пропагандистов
"Имеющий уши, да услышит". Пугачева впервые публично поддержала Галкина, высмеивающего российских пропагандистов
"Всегда прошу разрешения ее сфотографировать". Мозговая опубликовала свежие фото младшей дочери
"Всегда прошу разрешения ее сфотографировать". Мозговая опубликовала свежие фото младшей дочери
40-летняя Спирс в третий раз выходит замуж – СМИ
40-летняя Спирс в третий раз выходит замуж – СМИ
Демин: Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало
Демин: Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало
"Від кулі Янгол захистить крилом". Сумская спела вместе с мужем. Видео
"Від кулі Янгол захистить крилом". Сумская спела вместе с мужем. Видео
"Мой ангел-хранитель! Защити моих детей от войны". Гвоздева показала фото отца, которого не стало восемь лет назад
"Мой ангел-хранитель! Защити моих детей от войны". Гвоздева показала фото отца, которого не стало восемь лет назад
"Вы боретесь за свою свободу". Йовович записала видео в поддержку украинцев
"Вы боретесь за свою свободу". Йовович записала видео в поддержку украинцев
Робби Уильямс заявил, что готов приехать в Украину, чтобы спеть на "Евровидении 2023"
Робби Уильямс заявил, что готов приехать в Украину, чтобы спеть на "Евровидении 2023"
Организаторы фестиваля в РФ отменили выступление Манижи "по независящим от них причинам". Ранее певица сделала антивоенные заявления
Организаторы фестиваля в РФ отменили выступление Манижи "по независящим от них причинам". Ранее певица сделала антивоенные заявления
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине (186027)
2
"Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны (85536)
3
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (78742)
4
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой (30409)
5
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн (27650)
6
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана (22448)
7
"Я никому ничего не должен". В сети обсуждают поведение принца Луи, который на людях строил рожицы матери и показывал ей язык. Видео (19307)
8
Анатолий Анатолич рассказал, чем его кума Loboda отличается от Ани Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко (18893)
 
 
 
 