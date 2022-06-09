Еврокомиссия выделила €7,25 млн на расследование российских преступлений в Украине

Отмечается, что этот проект впервые анонсировал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время визита в Киева в апреле. Проект является частью усилий ЕС по борьбе с безнаказанностью за международные преступления во всем мире.

"Это поможет МУС расширить свои следственные возможности, чтобы отреагировать на текущие расследования военных преступлений, совершенных Россией в Украине", – говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что ЕС поддерживает расследование, начатое прокурором МУС. После сообщений о зверствах, совершенных россиянами в Буче, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорилась с президентом Украины Владимиром Зеленским о сотрудничестве и поручила комиссару юстиции Дидье Рейндерсу поддерживать координацию усилий ЕС по расследованию военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в Украине.

25 апреля Евроюст и МУС договорились об объединении усилий и о том, что МУС примет участие в совместной следственной группе ЕС (JIT). Она была создана с участием Польши, Литвы и Украины при поддержке Евроюста и Европола. Недавно Эстония, Латвия и Словакия также стали членами JIT. Ожидается, что к группе присоединятся и другие государства – члены ЕС.

"В этом контексте крайне важно обеспечить безопасное хранение доказательств за пределами Украины, а также поддержку расследований и судебных преследований различными европейскими и международными судебными органами. Еврокомиссия предложила внести поправки в Регламент Евроюста, чтобы дать ему юридическую возможность сохранять и обмениваться доказательствами военных преступлений. Предложение было согласовано Европейским парламентом и Советом ЕС 19 мая", – говорится в сообщении.

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