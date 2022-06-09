Еврокомиссия выделила €7,25 млн на расследование российских преступлений в Украине

Отмечается, что этот проект впервые анонсировал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время визита в Киева в апреле. Проект является частью усилий ЕС по борьбе с безнаказанностью за международные преступления во всем мире.
"Это поможет МУС расширить свои следственные возможности, чтобы отреагировать на текущие расследования военных преступлений, совершенных Россией в Украине", – говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что ЕС поддерживает расследование, начатое прокурором МУС. После сообщений о зверствах, совершенных россиянами в Буче, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорилась с президентом Украины Владимиром Зеленским о сотрудничестве и поручила комиссару юстиции Дидье Рейндерсу поддерживать координацию усилий ЕС по расследованию военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в Украине.
25 апреля Евроюст и МУС договорились об объединении усилий и о том, что МУС примет участие в совместной следственной группе ЕС (JIT). Она была создана с участием Польши, Литвы и Украины при поддержке Евроюста и Европола. Недавно Эстония, Латвия и Словакия также стали членами JIT. Ожидается, что к группе присоединятся и другие государства – члены ЕС.
"В этом контексте крайне важно обеспечить безопасное хранение доказательств за пределами Украины, а также поддержку расследований и судебных преследований различными европейскими и международными судебными органами. Еврокомиссия предложила внести поправки в Регламент Евроюста, чтобы дать ему юридическую возможность сохранять и обмениваться доказательствами военных преступлений. Предложение было согласовано Европейским парламентом и Советом ЕС 19 мая", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН. 16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.
Прокурор МУС Карим Хан лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследования. В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.
28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав среди прочего в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения на гражданские объекты". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил данные меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.
31 мая Хан анонсировал открытие офиса МУС в Украине. Сейчас, по его словам, в Украине работает группа из 42 международных следователей, криминалистов и персонала поддержки МУС. Это самое большое количество экспертов, которое было отправлено Международным уголовным судом за все время его существования, подчеркнул он.
В этот же день генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что в Украине открыты уже порядка 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях.
По информации Хана на начало июня, собраны тысячи доказательств военных преступлений российской армии в Украине.