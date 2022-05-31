К расследованию военных преступлений РФ в Украине присоединились Эстония, Латвия и Словакия – Офис генпрокурора

"Совместная следственная группа (JIT) по расследованию военных преступлений РФ, созданная Украиной, Литвой и Польшей, расширилась до шести стран. На заседании в Евроюсте было подписано соглашение о присоединении к JIT Эстонии, Латвии и Словакии. Также участниками группы являются Евроюст и впервые в истории Офис прокурора Международного уголовного суда", – говорится в сообщении.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова назвала происходящее "мощным шагом международного юридического фронта".

"Расширение совместной следственной группы даст нам новые возможности и ресурсы для достижения нашей главной цели – привлечения к ответственности всех причастных к совершению ужасающих военных преступлений в Украине. Я благодарна Эстонии, Латвии и Словакии, которые вслед за открытием национальных производств решили стать также частью этой большой команды, которая поможет установить справедливость", – объяснила она.

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