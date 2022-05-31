К расследованию военных преступлений РФ в Украине присоединились Эстония, Латвия и Словакия – Офис генпрокурора

"Совместная следственная группа (JIT) по расследованию военных преступлений РФ, созданная Украиной, Литвой и Польшей, расширилась до шести стран. На заседании в Евроюсте было подписано соглашение о присоединении к JIT Эстонии, Латвии и Словакии. Также участниками группы являются Евроюст и впервые в истории Офис прокурора Международного уголовного суда", – говорится в сообщении.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова назвала происходящее "мощным шагом международного юридического фронта".
"Расширение совместной следственной группы даст нам новые возможности и ресурсы для достижения нашей главной цели – привлечения к ответственности всех причастных к совершению ужасающих военных преступлений в Украине. Я благодарна Эстонии, Латвии и Словакии, которые вслед за открытием национальных производств решили стать также частью этой большой команды, которая поможет установить справедливость", – объяснила она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН. 16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследования. В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.
28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав среди прочего в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил данные меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.