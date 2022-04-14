В Украине задокументировали 189 эпизодов военных преступлений армии РФ против культурного наследия

В частности, от российских авиаударов пострадал Краеведческий музей Бородянщины, а также старинные церкви – Николаевская в Волновахе Донецкой области и Воскресенская в селе Лукашевка в Черниговской области. В результате артиллерийских обстрелов полностью уничтожена деревянная Вознесенская церковь XIX века в селе Лукьяновка Киевской области.

В результате боевых действий на территории Украины разрушения и повреждения получили 74 объекта культурного наследия. Среди них: 13 памятников национального значения, 55 – местного значения.

Больше всего пострадало религиозных сооружений: 82 из них уничтожены или разрушены россиянами. Из них 29 – это достопримечательности истории, архитектуры и градостроительства.

Повреждены или разрушены: 21 мемориальный памятник в честь исторических личностей и событий ХІХ – начала ХХІ века, 15 зданий и комплексов музеев и заповедников, 17 домов культуры, театров и библиотек, некоторые другие объекты ценной исторической застройки.

Преступления зафиксированы в 10 областях Украины и городе Киеве. Больше разрушений получило культурное наследие в Харьковской области – 65, в Донецкой – 34, в Киевской – 26, в Черниговской – 21, в Луганской – 14, в Сумской – 11. По пять эпизодов зафиксировано в Запорожской области и Киеве, а также Житомирской области – четыре, в Херсонской – три и Днепропетровской – один.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Инфографика: mkip.gov.ua