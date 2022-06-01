Прокурор Международного уголовного суда анонсировал открытие офиса МУС в Украине

"Мы не можем прилетать и улетать. В ближайшие несколько недель мы будем работать над открытием офиса в Киеве. Мы уже убедились в этом, у нас очень хорошее сотрудничество с генеральным прокурором. Я думаю, это очень важно", – сказал он.
Более конкретных временных рамок Хан не назвал.
Сейчас, по его словам, в Украине работает группа из 42 международных следователей, криминалистов и персонала поддержки МУС. Это самое большое количество экспертов, которое было отправлено Международным уголовным судом за все время его существования, подчеркнул он.
В пресс-конференции также принимала участие генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Она сказала, что в Украине открыто уже порядка 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях.
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН. 16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследования. В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.
28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав среди прочего в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил данные меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.