Прокурор Международного уголовного суда анонсировал открытие офиса МУС в Украине

"Мы не можем прилетать и улетать. В ближайшие несколько недель мы будем работать над открытием офиса в Киеве. Мы уже убедились в этом, у нас очень хорошее сотрудничество с генеральным прокурором. Я думаю, это очень важно", – сказал он.

Более конкретных временных рамок Хан не назвал.

Сейчас, по его словам, в Украине работает группа из 42 международных следователей, криминалистов и персонала поддержки МУС. Это самое большое количество экспертов, которое было отправлено Международным уголовным судом за все время его существования, подчеркнул он.

В пресс-конференции также принимала участие генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Она сказала, что в Украине открыто уже порядка 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях.