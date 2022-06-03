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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Собраны тысячи доказательств военных преступлений в Украине – прокурор Гаагского суда

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хан подчеркнул, что сбор информации и доказательств проводится через специальную платформу
Хан подчеркнул, что сбор информации и доказательств проводится через специальную платформу
Фото: ЕРА

Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге, который ведет расследование военных преступлений в Украине, собрал уже тысячи доказательств преступлений российской армии. Об этом в опубликованном 3 июня комментарии "Укринформу" заявил прокурор МУС Карим Хан.

"Существует защищенный портал. Нам нужны разные средства, чтобы связаться с любой стороной конфликта, имеющей соответствующую информацию. И если мы ее получим, то сможем проанализировать и посмотреть, какая картина получится. Судебные разбирательства должны найти истину, переходя от импрессионистических картин к изображениям высокой четкости, а затем представить их в судах. И тогда судьи сделают свою работу, чтобы решить, на что конкретно указывают доказательства”, – сказал Хан.

Он подчеркнул, что сбор информации и доказательств проводится через специальную платформу. По его словам, такой метод очень удобен для установления контактов с жертвами и свидетелями независимо от того, где они сейчас находятся.

Хан отметил, что свидетели преступных действий российских оккупантов могут написать о них на любом языке, поскольку потом будет сделан перевод.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН. 16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.

Прокурор МУС Хан лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследованияВ связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.

28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав среди прочего в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения на гражданские объекты". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил данные меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.

31 мая Хан анонсировал открытие офиса МУС в УкраинеСейчас, по его словам, в Украине работает группа из 42 международных следователей, криминалистов и персонала поддержки МУС. Это самое большое количество экспертов, которое было отправлено Международным уголовным судом за все время его существования, подчеркнул он. 

В этот же день генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что в Украине открыто уже порядка 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях.

Теги: Россия, Украина, война России против Украины, Международный уголовный суд, суд, Карим Хан
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