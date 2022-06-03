Собраны тысячи доказательств военных преступлений в Украине – прокурор Гаагского суда

"Существует защищенный портал. Нам нужны разные средства, чтобы связаться с любой стороной конфликта, имеющей соответствующую информацию. И если мы ее получим, то сможем проанализировать и посмотреть, какая картина получится. Судебные разбирательства должны найти истину, переходя от импрессионистических картин к изображениям высокой четкости, а затем представить их в судах. И тогда судьи сделают свою работу, чтобы решить, на что конкретно указывают доказательства”, – сказал Хан.

Он подчеркнул, что сбор информации и доказательств проводится через специальную платформу. По его словам, такой метод очень удобен для установления контактов с жертвами и свидетелями независимо от того, где они сейчас находятся.

Хан отметил, что свидетели преступных действий российских оккупантов могут написать о них на любом языке, поскольку потом будет сделан перевод.

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