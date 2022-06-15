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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области от российских обстрелов погибли 760 мирных жителей, ранены более 1000 – Офис генпрокурора

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В Харькове и области обстрелы разрушили более 4000 зданий
В Харькове и области обстрелы разрушили более 4000 зданий
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

В результате постоянных атак российских оккупантов в Харькове и Харьковской области с начала полномасштабного вторжения погибли 760 гражданских, ранены более 1000. Об этом сообщили 15 июня в Офисе генпрокурора.

По данным ведомства, в регионе разрушены более 4000 объектов, из которых почти 2500 – многоэтажки.

"Прокуроры в области под обстрелами собирают важнейшие доказательства и показания для активизации расследования военных преступлений. Уже есть первые приговоры российским военным, которые обстреливали гражданские объекты из артиллерии", – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/391586429670863

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля. Областной центр и другие населенные пункты региона постоянно подвергаются артиллерийским обстрелам и авиаударам. 

По данным главы Харьковской ОГА на 29 мая, захватчики оккупировали около 31% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.

Полиция расследует гибель более 12 000 мирных украинцев за время полномасштабного вторжения РФ, сообщил 13 июня глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Теги: Харьков, Харьковская область, война России против Украины, разрушения, погибшие, Офис генпрокурора
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