В Харьковской области от российских обстрелов погибли 760 мирных жителей, ранены более 1000 – Офис генпрокурора

По данным ведомства, в регионе разрушены более 4000 объектов, из которых почти 2500 – многоэтажки.
"Прокуроры в области под обстрелами собирают важнейшие доказательства и показания для активизации расследования военных преступлений. Уже есть первые приговоры российским военным, которые обстреливали гражданские объекты из артиллерии", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля. Областной центр и другие населенные пункты региона постоянно подвергаются артиллерийским обстрелам и авиаударам.
По данным главы Харьковской ОГА на 29 мая, захватчики оккупировали около 31% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.
Полиция расследует гибель более 12 000 мирных украинцев за время полномасштабного вторжения РФ, сообщил 13 июня глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.