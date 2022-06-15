В Харьковской области от российских обстрелов погибли 760 мирных жителей, ранены более 1000 – Офис генпрокурора

В Харькове и области обстрелы разрушили более 4000 зданий Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

По данным ведомства, в регионе разрушены более 4000 объектов, из которых почти 2500 – многоэтажки.

"Прокуроры в области под обстрелами собирают важнейшие доказательства и показания для активизации расследования военных преступлений. Уже есть первые приговоры российским военным, которые обстреливали гражданские объекты из артиллерии", – говорится в сообщении.

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