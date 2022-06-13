В Киевской области нашли еще одно массовое захоронение гражданских, у жертв связаны руки и прострелены колени – полиция

Об этом сообщил в Facebook начальник областного управления Нацполиции Андрей Небытов.
Оккупанты сначала пытали гражданских, а потом убили выстрелами в голову, проинформировал он.
"Это массовое захоронение расстрелянных мирных жителей обнаружили сегодня на позициях солдат Российской Федерации рядом с селом Мироцкое. У многих жертв были связаны руки и прострелены колени", – написал Небытов.
Тела не идентифицированы, уточнил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным полиции, за время полномасштабного вторжения РФ только на деоккупированных территориях погибли более 12 тыс. мирных граждан Украины, из них 1,5 тыс. – жители Киевской области.
Тела погибших находят в том числе в братских могилах. Число таких массовых захоронений пока неизвестно. "Необъективно называть сейчас цифры, потому что каждую неделю мы находим по два-три тела", – сказал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в интервью, вышедшем 13 июня. Он считает, что в Украине еще долго будут находить братские могилы с жертвами оккупантов.