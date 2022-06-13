В Киевской области нашли еще одно массовое захоронение гражданских, у жертв связаны руки и прострелены колени – полиция

Об этом сообщил в Facebook начальник областного управления Нацполиции Андрей Небытов.

Оккупанты сначала пытали гражданских, а потом убили выстрелами в голову, проинформировал он.

"Это массовое захоронение расстрелянных мирных жителей обнаружили сегодня на позициях солдат Российской Федерации рядом с селом Мироцкое. У многих жертв были связаны руки и прострелены колени", – написал Небытов.

Тела не идентифицированы, уточнил он.

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Контекст:

По данным полиции, за время полномасштабного вторжения РФ только на деоккупированных территориях погибли более 12 тыс. мирных граждан Украины, из них 1,5 тыс. – жители Киевской области.

Тела погибших находят в том числе в братских могилах. Число таких массовых захоронений пока неизвестно. "Необъективно называть сейчас цифры, потому что каждую неделю мы находим по два-три тела", – сказал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в интервью, вышедшем 13 июня. Он считает, что в Украине еще долго будут находить братские могилы с жертвами оккупантов.