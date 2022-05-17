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Обнаружено четвертое место массового захоронения в Мариуполе – "Схемы"

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По данным городского совета, за время оккупации в Мариуполе погибли больше 20 тыс. жителей
По данным городского совета, за время оккупации в Мариуполе погибли больше 20 тыс. жителей
Фото: EPA

Новое место массового захоронения людей в оккупированном Мариуполе Донецкой области зафиксировали спутниковые снимки компании Maxar. 16 мая их обнародовали журналисты программы "Схемы" (проект "Радіо Свобода").

На снимках видны две новые траншеи рядом с Центральным кладбищем, одна из них достигает 30 метров.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Накануне советник мэра Петр Андрющенко в своем Telegram-канале рассказал, что, по данным горсовета, оккупанты расконсервировали историческое кладбище "Некрополь" и там ведутся работы. Анализируя изображение со спутника, "Схемы" пришли к выводу, что это именно то место.

Это уже четвертое место массового захоронения, установленное с помощью местных властей и спутниковых снимков. Ранее стало известно о нелегальных кладбищах возле поселка Мангуш, в селе Виноградное и в поселке Старый Крым. Захоронения в Виноградном и Старом Крыму, судя по снимкам, продолжают увеличиваться в размерах.

"Сегодня Мариуполь как одна большая могила. 20 тыс. человек уже погибли, более 10 тыс. могут умереть от болезней, нехватки воды, еды и лекарства", – сказано в сообщении городского совета Мариуполя от 16 мая.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. 

Окупанты не смогли  взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Теги: Мариуполь, Владимир Бойко, Виноградное, массовые захоронения, Схемы, Петр Андрющенко
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