Обнаружено четвертое место массового захоронения в Мариуполе – "Схемы"

По данным городского совета, за время оккупации в Мариуполе погибли больше 20 тыс. жителей Фото: EPA

На снимках видны две новые траншеи рядом с Центральным кладбищем, одна из них достигает 30 метров.

Фото: radiosvoboda.org

Накануне советник мэра Петр Андрющенко в своем Telegram-канале рассказал, что, по данным горсовета, оккупанты расконсервировали историческое кладбище "Некрополь" и там ведутся работы. Анализируя изображение со спутника, "Схемы" пришли к выводу, что это именно то место.

Это уже четвертое место массового захоронения, установленное с помощью местных властей и спутниковых снимков. Ранее стало известно о нелегальных кладбищах возле поселка Мангуш, в селе Виноградное и в поселке Старый Крым. Захоронения в Виноградном и Старом Крыму, судя по снимкам, продолжают увеличиваться в размерах.

"Сегодня Мариуполь как одна большая могила. 20 тыс. человек уже погибли, более 10 тыс. могут умереть от болезней, нехватки воды, еды и лекарства", – сказано в сообщении городского совета Мариуполя от 16 мая.