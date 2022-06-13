Глава Нацполиции Украины: Мы еще долго будем находить братские могилы

Клименко: Мы понимаем, что после освобождения территорий, оккупированных сейчас врагом, работы будет не меньше, чем в Киевской или Черниговской областях Фото: Ігор Клименко / Facebook

Об этом Клименко рассказал в интервью "Интерфакс-Украина", которое вышло 13 июня.

Журналистка спросила: "Долго еще будем находить братские могилы?"

"Думаю, еще долго, – ответил Клименко. – Потому что понимаем, что после освобождения территорий, оккупированных сейчас врагом, работы будет не меньше, чем в Киевской или Черниговской областях".

Клименко назвал братские могилы "отдельной темой". По его словам, полиция еще не завершила работу над этим в деоккупированных районах.

"Необъективно называть сейчас цифры, потому что каждую неделю мы находим по два-три тела. В Буче в одной такой могиле было похоронено 116 человек, были захоронения поменьше – по пять-семь человек. Жители собирали тела погибших и хоронили в парках. В Ирпене по два-пять человек были похоронены в таких могилах. Убитые целыми семьями были похоронены отдельно", – рассказал глава Нацполиции.

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