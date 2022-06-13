Глава Нацполиции Украины: Мы еще долго будем находить братские могилы

Об этом Клименко рассказал в интервью "Интерфакс-Украина", которое вышло 13 июня.
Журналистка спросила: "Долго еще будем находить братские могилы?"
"Думаю, еще долго, – ответил Клименко. – Потому что понимаем, что после освобождения территорий, оккупированных сейчас врагом, работы будет не меньше, чем в Киевской или Черниговской областях".
Клименко назвал братские могилы "отдельной темой". По его словам, полиция еще не завершила работу над этим в деоккупированных районах.
"Необъективно называть сейчас цифры, потому что каждую неделю мы находим по два-три тела. В Буче в одной такой могиле было похоронено 116 человек, были захоронения поменьше – по пять-семь человек. Жители собирали тела погибших и хоронили в парках. В Ирпене по два-пять человек были похоронены в таких могилах. Убитые целыми семьями были похоронены отдельно", – рассказал глава Нацполиции.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным полиции, за время полномасштабного вторжения РФ погибли более 12 тыс. мирных граждан Украины, тела находили в том числе в братских могилах.