ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Нацполиции Украины: Мы еще долго будем находить братские могилы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Клименко: Мы понимаем, что после освобождения территорий, оккупированных сейчас врагом, работы будет не меньше, чем в Киевской или Черниговской областях
Клименко: Мы понимаем, что после освобождения территорий, оккупированных сейчас врагом, работы будет не меньше, чем в Киевской или Черниговской областях
Фото: Ігор Клименко / Facebook

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко считает, что в стране еще долго будут находить массовые захоронения людей, погибших в результате полномасштабного вторжения России, которое началось 24 февраля.

Об этом Клименко рассказал в интервью "Интерфакс-Украина", которое вышло 13 июня. 

Журналистка спросила: "Долго еще будем находить братские могилы?"

"Думаю, еще долго, – ответил Клименко. – Потому что понимаем, что после освобождения территорий, оккупированных сейчас врагом, работы будет не меньше, чем в Киевской или Черниговской областях". 

Клименко назвал братские могилы "отдельной темой". По его словам, полиция еще не завершила работу над этим в деоккупированных районах.

"Необъективно называть сейчас цифры, потому что каждую неделю мы находим по два-три тела. В Буче в одной такой могиле было похоронено 116 человек, были захоронения поменьше – по пять-семь человек. Жители собирали тела погибших и хоронили в парках. В Ирпене по два-пять человек были похоронены в таких могилах. Убитые целыми семьями были похоронены отдельно", – рассказал глава Нацполиции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным полиции, за время полномасштабного вторжения РФ погибли более 12 тыс. мирных граждан Украины, тела находили в том числе в братских могилах.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: вторжение, война России против Украины, массовые захоронения, Нацполиция, могила, Игорь Клименко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Увидели его афишу". Харчишин прокомментировал исчезновение Винника
  "Увидели его афишу". Харчишин прокомментировал исчезновение Винника
Могилевская сообщила о принятии самого красивого решения в своей жизни. Поклонники считают, что она готовится стать приемной матерью
Могилевская сообщила о принятии самого красивого решения в своей жизни. Поклонники считают, что она готовится стать приемной матерью
"До зимы не достоит. Сразу все съедим!" Сумская поделилась рецептом джема из клубники
"До зимы не достоит. Сразу все съедим!" Сумская поделилась рецептом джема из клубники
"М-да, что-то забыла надеть". Жена Бабкина в США вышла в свет без бюстгальтера. Фото
"М-да, что-то забыла надеть". Жена Бабкина в США вышла в свет без бюстгальтера. Фото
"Как красиво". 45-летний Налчаджиоглу с невестой снялись в романтическом ролике на фоне моря
"Как красиво". 45-летний Налчаджиоглу с невестой снялись в романтическом ролике на фоне моря
"Ты не женщина! Ты укропка!" На украинскую журналистку в Германии напал россиянин. Видео
"Ты не женщина! Ты укропка!" На украинскую журналистку в Германии напал россиянин. Видео
"Выглядит потрясающе сексуально". Кардашян снялась в нижнем белье
"Выглядит потрясающе сексуально". Кардашян снялась в нижнем белье
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток"
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток"
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина
Netflix анонсировал второй сезон "Игры в кальмара". Тизер
Netflix анонсировал второй сезон "Игры в кальмара". Тизер
"Долго думать не нужно". Мозговая предложила отгадать страну по фото прилавка с едой, напоминающей фекалии. Фото
"Долго думать не нужно". Мозговая предложила отгадать страну по фото прилавка с едой, напоминающей фекалии. Фото
Продюсер Поляковой о Loboda: Мне жаль, что ей приходится переживать столь разрушительные изменения в карьере
Продюсер Поляковой о Loboda: Мне жаль, что ей приходится переживать столь разрушительные изменения в карьере
"Все еще потрясающая". 56-летняя Кроуфорд снялась в шортах и расстегнутой рубашке
"Все еще потрясающая". 56-летняя Кроуфорд снялась в шортах и расстегнутой рубашке
"Что же ты покинул своих волчиц?" Украинский диджей рассказала, где находится Винник
"Что же ты покинул своих волчиц?" Украинский диджей рассказала, где находится Винник
  Артур Гаспарян о травле Пугачевой и Галкина: Это паранормальная действительность, с которой не сталкивались даже во времена красного террора
  Артур Гаспарян о травле Пугачевой и Галкина: Это паранормальная действительность, с которой не сталкивались даже во времена красного террора
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях" (139496)
2
"Ах какая ваша "мама" красивая", "Роскошные". Заметно постройневший Данилко показал редкие фото с мамой Сердючки Инной Белоконь без грима (57932)
3
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото (41088)
4
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото (33367)
5
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток" (33306)
6
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото (27405)
7
Артур Гаспарян о травле Пугачевой и Галкина: Это паранормальная действительность, с которой не сталкивались даже во времена красного террора (24489)
8
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина (20752)
 
 
 
 