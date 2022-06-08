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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина идентифицировала девять российских военных, которые удерживали заложников в подвале в селе Ягодное

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Реестр смертей и календарь пленные жители села вели прямо на стене подвала
Реестр смертей и календарь пленные жители села вели прямо на стене подвала
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

Украинские правоохранители установили девять российских военнослужащих, которые удерживали более 300 мирных жителей Черниговской области в подвале школы села Ягодное, в результате чего погибло 10 человек. Об этом сообщил 8 июня Офис генерального прокурора.

Российских военных заочно уведомили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В ведомстве отметили, что ранее сообщали об установлении личности первого военного ВС РФ, причастного к этому преступлению, сейчас удалось идентифицировать еще восемь.

По информации прокуратуры, военные ВС РФ во время оккупации села Ягодное Черниговского района в течение марта 2022 года насильственно удерживали в подвальном помещении школы в бесчеловечных условиях более 300 местных жителей, среди которых 77 детей.

"Подозреваемые угрожали жителям села применением оружия и наносили телесные повреждения. Перед тем, как поместить людей в подвал, оккупанты заставляли их раздеваться на улице в присутствии других жителей села при минусовой температуре воздуха", – отмечается в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в результате содержания мирных жителей в нечеловеческих условиях – без доступа к свежему воздуху в душном пространстве, без освещения, без воды и пищи – с 9-го по 28 марта 2022 умерло 10 человек.

При этом, по информации прокуратуры, российские оккупанты запрещали хоронить умерших менее пяти человек одновременно, а за нарушение этого запрета открывали огонь из огнестрельного оружия по гражданским, которые были вынуждены прятаться в вырытых могилах.

"В настоящее время устанавливаются другие военные РФ, причастные к преступлениям против мирного населения", – подчеркивается в сообщении.

Фамилии подозреваемых опубликовала генпрокурор Ирина Венедиктова. Все военные – из минометной батареи 2-й механизированной бригады воинской части №55115 (Кызыл, столица Республики Тува).

Венедиктова отметила, что кроме 10 мирных жителей, скончавшихся в подвале с 9-го по 28 марта, за это время в Ягодном российскими военными были убиты еще 17 человек. Реестр смертей пленные жители села вели прямо на стене подвала.

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/405634478240893

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую область с российской территории.

О том, что в Ягодном оккупанты согнали жителей села в небольшой подвал школы и держали там несколько недель, сообщил 4 апреля в Facebook глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

21 апреля о трагедии этого села говорил президент Владимир Зеленский в обращении к парламенту Португалии.

19 мая в Госбюро расследований сообщили, что начали документировать преступления оккупантов в Черниговской области, в том числе в селе Ягодное. Туда приезжали прокуроры Черниговской областной прокуратуры совместно с экспертами Офиса прокурора Международного уголовного суда. Они выяснили, что оккупанты, кроме прочего, использовали заложников как живой щит, поскольку в помещении школы они устроили свой штаб.

Теги: оккупация, заложники, Черниговская область, преступление, война России против Украины, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, российские оккупанты, школа, Ягодное
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