Украина идентифицировала девять российских военных, которые удерживали заложников в подвале в селе Ягодное

Российских военных заочно уведомили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В ведомстве отметили, что ранее сообщали об установлении личности первого военного ВС РФ, причастного к этому преступлению, сейчас удалось идентифицировать еще восемь.

По информации прокуратуры, военные ВС РФ во время оккупации села Ягодное Черниговского района в течение марта 2022 года насильственно удерживали в подвальном помещении школы в бесчеловечных условиях более 300 местных жителей, среди которых 77 детей.

"Подозреваемые угрожали жителям села применением оружия и наносили телесные повреждения. Перед тем, как поместить людей в подвал, оккупанты заставляли их раздеваться на улице в присутствии других жителей села при минусовой температуре воздуха", – отмечается в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в результате содержания мирных жителей в нечеловеческих условиях – без доступа к свежему воздуху в душном пространстве, без освещения, без воды и пищи – с 9-го по 28 марта 2022 умерло 10 человек.

При этом, по информации прокуратуры, российские оккупанты запрещали хоронить умерших менее пяти человек одновременно, а за нарушение этого запрета открывали огонь из огнестрельного оружия по гражданским, которые были вынуждены прятаться в вырытых могилах.

"В настоящее время устанавливаются другие военные РФ, причастные к преступлениям против мирного населения", – подчеркивается в сообщении.

Фамилии подозреваемых опубликовала генпрокурор Ирина Венедиктова. Все военные – из минометной батареи 2-й механизированной бригады воинской части №55115 (Кызыл, столица Республики Тува).

Венедиктова отметила, что кроме 10 мирных жителей, скончавшихся в подвале с 9-го по 28 марта, за это время в Ягодном российскими военными были убиты еще 17 человек. Реестр смертей пленные жители села вели прямо на стене подвала.

Война России против Украины. Главное (обновляется)