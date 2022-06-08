Украина идентифицировала девять российских военных, которые удерживали заложников в подвале в селе Ягодное

Российских военных заочно уведомили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
В ведомстве отметили, что ранее сообщали об установлении личности первого военного ВС РФ, причастного к этому преступлению, сейчас удалось идентифицировать еще восемь.
По информации прокуратуры, военные ВС РФ во время оккупации села Ягодное Черниговского района в течение марта 2022 года насильственно удерживали в подвальном помещении школы в бесчеловечных условиях более 300 местных жителей, среди которых 77 детей.
"Подозреваемые угрожали жителям села применением оружия и наносили телесные повреждения. Перед тем, как поместить людей в подвал, оккупанты заставляли их раздеваться на улице в присутствии других жителей села при минусовой температуре воздуха", – отмечается в сообщении.
В прокуратуре напомнили, что в результате содержания мирных жителей в нечеловеческих условиях – без доступа к свежему воздуху в душном пространстве, без освещения, без воды и пищи – с 9-го по 28 марта 2022 умерло 10 человек.
При этом, по информации прокуратуры, российские оккупанты запрещали хоронить умерших менее пяти человек одновременно, а за нарушение этого запрета открывали огонь из огнестрельного оружия по гражданским, которые были вынуждены прятаться в вырытых могилах.
"В настоящее время устанавливаются другие военные РФ, причастные к преступлениям против мирного населения", – подчеркивается в сообщении.
Фамилии подозреваемых опубликовала генпрокурор Ирина Венедиктова. Все военные – из минометной батареи 2-й механизированной бригады воинской части №55115 (Кызыл, столица Республики Тува).
Венедиктова отметила, что кроме 10 мирных жителей, скончавшихся в подвале с 9-го по 28 марта, за это время в Ягодном российскими военными были убиты еще 17 человек. Реестр смертей пленные жители села вели прямо на стене подвала.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую область с российской территории.
О том, что в Ягодном оккупанты согнали жителей села в небольшой подвал школы и держали там несколько недель, сообщил 4 апреля в Facebook глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
21 апреля о трагедии этого села говорил президент Владимир Зеленский в обращении к парламенту Португалии.
19 мая в Госбюро расследований сообщили, что начали документировать преступления оккупантов в Черниговской области, в том числе в селе Ягодное. Туда приезжали прокуроры Черниговской областной прокуратуры совместно с экспертами Офиса прокурора Международного уголовного суда. Они выяснили, что оккупанты, кроме прочего, использовали заложников как живой щит, поскольку в помещении школы они устроили свой штаб.