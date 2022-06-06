"Готовились помочь врагу". СБУ задержала в Черниговской области трех человек с оружием российского спецназа

"СБУ нейтрализовала преступную ячейку в Черниговской области, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения. В состав группировки входило три представителя криминальных кругов, которых российские спецслужбы привлекли к подрывной деятельности", – говорится в сообщении.
В СБУ заявляют, что при обыске в домах и гаражах у мужчин обнаружено "оружие и оборудование российского спецназа".
Среди изъятого – снайперские винтовки бесшумной стрельбы "Винторез", реактивная противотанковая граната РПГ-18 "Муха" и автоматы бесшумной стрельбы "Вал". Все образцы вооружения идентифицировали как произведенные в РФ.
Также у задержанных нашли снайперскую винтовку Драгунова с глушителем, боевые осколочные гранаты, патроны к стрелковому оружию, оптические прицелы и приборы ночного видения.
Правоохранители будут ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую область с российской территории.