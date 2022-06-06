"Готовились помочь врагу". СБУ задержала в Черниговской области трех человек с оружием российского спецназа

У задержанных нашли винтовки и боевые гранаты Фото: Служба безпеки України / Telegram

"СБУ нейтрализовала преступную ячейку в Черниговской области, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения. В состав группировки входило три представителя криминальных кругов, которых российские спецслужбы привлекли к подрывной деятельности", – говорится в сообщении.

В СБУ заявляют, что при обыске в домах и гаражах у мужчин обнаружено "оружие и оборудование российского спецназа".

Среди изъятого – снайперские винтовки бесшумной стрельбы "Винторез", реактивная противотанковая граната РПГ-18 "Муха" и автоматы бесшумной стрельбы "Вал". Все образцы вооружения идентифицировали как произведенные в РФ.

Также у задержанных нашли снайперскую винтовку Драгунова с глушителем, боевые осколочные гранаты, патроны к стрелковому оружию, оптические прицелы и приборы ночного видения.

Правоохранители будут ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

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