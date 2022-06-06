Сбежавшие из Украины мошенники призывного возраста наладили поставки в страну военной продукции под видом гуманитарки – СБУ

По данным СБУ, решается вопрос о передаче арестованного имущества на нужды ВСУ Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Злоумышленниками оказалась группа молодых людей из Днепропетровской области, которые после полномасштабного вторжения России сбежали из Украины. Они были призывного возраста, поэтому для выезда использовали поддельные документы. Уже будучи за границей, они быстро открыли собственный "бизнес" – начали продавать западное военное снаряжение и товары двойного назначения для нужд ВСУ. По имеющимся данным, они минимум втрое завышали стоимость продукции", – говорится в сообщении.

По данным ВСУ, всего за время войны фигуранты продали товаров на сумму более 60 млн грн. Чтобы не платить таможенные сборы в Украине, фигуранты завозили продукцию под видом благотворительной помощи. Для этого подделывали документы от имени официальных благотворительных организаций. Это позволило им уклониться от уплаты налогов на сумму около 20 млн грн.

В ходе обысков правоохранители выявили "значительное количество" бронежилетов, касок, наколенников, подсумков, тепловизоров, биноклей, оптических прицелов, беспилотных летательных аппаратов и сопроводительную документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Одному из участников схемы уже сообщили о подозрении.

"Решается вопрос о передаче арестованного имущества на нужды ВСУ", – добавили в СБУ.