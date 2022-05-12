Мошенники рассылают украинцам фейковый чат-бот "єПідтримки"

Злоумышленники распространяют в сети сообщения с текстом: "Внимание! Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины разъясняет, по каким направлениям, согласно решению правительства, вынужденные переселенцы могут получить государственную помощь".
Далее следует ссылка на имитированный чат-бот, который ведет на фейковую страницу "ПриватБанка".
В Центре противодействия дезинформации отмечают, что во всех своих сообщениях о выплатах не указывают ссылки ни на один чат-бот. В центре подчеркнули, что выплаты будут осуществляться исключительно через приложение "Дія".
В свою очередь у "Дії" нет Telegram-ботов Epitrumka_bot.
Жителям областей Украины, где ведутся самые активные боевые действия, в рамках "єПідтримки" выплачивают финансовую помощь в размере 6,5 тыс. грн.
Выплачивать помощь начали 22 марта.
26 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что помощь в размере 6,5 тыс. грн от государства по программе "єПідтримка" получили около 3,6 млн украинцев.