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Мошенники рассылают украинцам фейковый чат-бот "єПідтримки"

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26 апреля Шмыгаль сообщил, что помощь по программе "єПідтримка" получили около 3,6 млн украинцев
26 апреля Шмыгаль сообщил, что помощь по программе "єПідтримка" получили около 3,6 млн украинцев
Фото: Дія / Facebook

Мошенники рассылают украинцам фейковый чат-бот программы "єПідтримка", ссылаясь на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. Об этом 12 мая в Telegram сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Злоумышленники распространяют в сети сообщения с текстом: "Внимание! Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины разъясняет, по каким направлениям, согласно решению правительства, вынужденные переселенцы могут получить государственную помощь".

Далее следует ссылка на имитированный чат-бот, который ведет на фейковую страницу "ПриватБанка".

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что во всех своих сообщениях о выплатах не указывают ссылки ни на один чат-бот. В центре подчеркнули, что выплаты будут осуществляться исключительно через приложение "Дія".

В свою очередь у "Дії" нет Telegram-ботов Epitrumka_bot.

Контекст:

Жителям областей Украины, где ведутся самые активные боевые действия, в рамках "єПідтримки" выплачивают финансовую помощь в размере 6,5 тыс. грн.

Выплачивать помощь начали 22 марта.

26 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что помощь в размере 6,5 тыс. грн от государства по программе "єПідтримка" получили около 3,6 млн украинцев.

Теги: СНБО, переселенцы, мошенник, чат-бот, приложение Дія, дезинформация, Центр противодействия дезинформации, єПідтримка
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