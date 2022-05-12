Мошенники рассылают украинцам фейковый чат-бот "єПідтримки"

26 апреля Шмыгаль сообщил, что помощь по программе "єПідтримка" получили около 3,6 млн украинцев Фото: Дія / Facebook

Злоумышленники распространяют в сети сообщения с текстом: "Внимание! Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины разъясняет, по каким направлениям, согласно решению правительства, вынужденные переселенцы могут получить государственную помощь".

Далее следует ссылка на имитированный чат-бот, который ведет на фейковую страницу "ПриватБанка".

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что во всех своих сообщениях о выплатах не указывают ссылки ни на один чат-бот. В центре подчеркнули, что выплаты будут осуществляться исключительно через приложение "Дія".

В свою очередь у "Дії" нет Telegram-ботов Epitrumka_bot.