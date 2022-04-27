По программе "єПідтримка" помощь выплатили 3,6 млн украинцев – Шмыгаль

"В рамках программы "єПідтримка" государство уже выплатило помощь в размере 6,5 тыс. грн для 3,6 млн украинцев. На эту программу мы направили более 23 млрд грн, однако часть людей, которые подавались на помощь в последние дни, пока не получили свои выплаты", – написал он.

Шмыгаль отметил, что 26 апреля на заседании Кабинета Министров Украины было принято решение о выделении дополнительных 2 млрд грн на выплаты для еще более чем 300 тыс. граждан.

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