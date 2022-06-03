СБУ задержала членов преступной группировки, которые передавали российским оккупантам разведданные

По данным СБУ, во время обысков у подозреваемых правоохранители обнаружили крупную партию подготовленных к продаже психотропов Фото: Служба безпеки України / Facebook

"В ходе масштабной операции в Киеве и Чернигове Служба безопасности нейтрализовала международную группировку, которая ежемесячно переправляла в РФ более 3 млн грн (в эквиваленте) от сбыта оптовых партий амфетамина. Денежные средства выводили через российскую биржу криптовалют, а их конечные получатели – лица, подконтрольные представителям спецслужб страны-агрессора", – говорится в сообщении.

Помимо этого, в составе группировки действовала разветвленная сеть наркодилеров, которых оккупанты использовали для сбора данных о дислокации и перемещении украинских войск.

В общей сложности в группировку входили более 20 человек. Наркотические вещества они реализовывали на территории Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Во время обысков у подозреваемых правоохранители обнаружили крупную партию подготовленных к продаже психотропов, оборудование для фасовки, компьютерную технику и средства связи, которые использовались для преступной деятельности.

"Двое организаторов преступной группировки задержаны. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения", – отметили в СБУ.

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