Украина начала расследование в связи со смертным приговором террористов "ДНР" трем иностранцам – Венедиктова

"Украина уже начала досудебное расследование по этому факту и примет все необходимые меры для того, чтобы все, кто был причастен к этим противоправным действиям, были привлечены к ответственности за них", – написала Венедиктова.

Она отметила, что согласно Женевским конвенциям, осужденные Эйден Аслин, Шон Пиннер и Саадун Брагим пользуются иммунитетом комбатантов и как военнопленные не могут быть привлечены к ответственности за непосредственное участие в военных действиях. Их задержание должно быть направлено только на предотвращение дальнейшего участия в боевых действиях.

Кроме того, напомнила генпрокурор, ни один военнопленный не может быть осужден без возможности защиты и без помощи квалифицированного адвоката или защитника. Это основополагающий принцип права на справедливый суд, действующий как в мирное, так и в военное время.

Венедиктова подчеркнула, что в современном европейском пространстве смертная казнь рассматривается как неприемлемая форма наказания, несовместимая с основными правами, правом на жизнь и правом не поддаваться жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению.

Она охарактеризовала фальшивый приговор пленным как "нарушение и издевательство над обязательствами России как оккупационного государства", которые предусматривают международное гуманитарное права и права человека.

"Россия еще раз демонстрирует свою отчужденность от системы, основанной на правилах, и вопиющее пренебрежение самой основой верховенства права", – подытожила Венедиктова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)