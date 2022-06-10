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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина начала расследование в связи со смертным приговором террористов "ДНР" трем иностранцам – Венедиктова

Венедиктова: Россия еще раз демонстрирует вопиющее пренебрежение самой основой верховенства права
Венедиктова: Россия еще раз демонстрирует вопиющее пренебрежение самой основой верховенства права
Фото: gp.gov.ua

Украина начала досудебное расследование по факту вынесения так называемым "судом ДНР" в Донецке смертного приговора двум пленным гражданам Великобритании и гражданину Марокко, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Об этом она написала в Facebook 9 июня.

"Украина уже начала досудебное расследование по этому факту и примет все необходимые меры для того, чтобы все, кто был причастен к этим противоправным действиям, были привлечены к ответственности за них", – написала Венедиктова.

Она отметила, что согласно Женевским конвенциям, осужденные Эйден Аслин, Шон Пиннер и Саадун Брагим пользуются иммунитетом комбатантов и как военнопленные не могут быть привлечены к ответственности за непосредственное участие в военных действиях. Их задержание должно быть направлено только на предотвращение дальнейшего участия в боевых действиях.

Кроме того, напомнила генпрокурор, ни один военнопленный не может быть осужден без возможности защиты и без помощи квалифицированного адвоката или защитника. Это основополагающий принцип права на справедливый суд, действующий как в мирное, так и в военное время.

Венедиктова подчеркнула, что в современном европейском пространстве смертная казнь рассматривается как неприемлемая форма наказания, несовместимая с основными правами, правом на жизнь и правом не поддаваться жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению.

Она охарактеризовала фальшивый приговор пленным как "нарушение и издевательство над обязательствами России как оккупационного государства", которые предусматривают международное гуманитарное права и права человека.

"Россия еще раз демонстрирует свою отчужденность от системы, основанной на правилах, и вопиющее пренебрежение самой основой верховенства права", – подытожила Венедиктова.

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/406545768149764

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Так называемый "суд" террористической организации "ДНР" 9 июня приговорил Аслина, Пиннера и Брагима к смертной казни за участие в войне на стороне Украины. В частности, их признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс категорически осудила смертный приговор двум британским военнопленным, задержанным "российскими марионетками" на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников страны, в том числе граждан других государств, воюющих в составе ВСУ.

По информации российского "Интерфакса", Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.

Теги: смертная казнь, пленные, ДНР, иностранцы, война России против Украины, Ирина Венедиктова, Шон Пиннер, Эйден Аслин, Саадун Брагим
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