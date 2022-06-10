Смертным приговором иностранцам РФ поднимает ставки на переговорах – Денисенко

"На самом деле суд над иностранцами – это поднятие ставок в переговорном процессе российской федерацией, они используют их как заложников. Специально для этого с такой молниеносной скоростью проведен этот суд для того, чтобы давить на мир с проведением переговоров с Российской Федерацией", – уверен он.

Денисенко напомнил, что 11 сентября состоятся довыборы в региональные думы и губернаторы в 27 регионах российской федерации.

"И выборы во многом будут этаким вотумом доверия для ведения войны и вотумом доверия к политике [российского президента Владимира] Путина относительно военных действий на территории Украины. И суд над нашими военнопленными, к сожалению, это будет в принципе одной из частей предвыборной кампании", – подчеркнул он.

По его словам, на сегодняшний день экономическая ситурация в РФ ухудшается, а потому, "когда нет хлеба, нужно давать зрелищ”.

"Уже сейчас можно понять, что избирательная кампания будет строиться на нескольких простых тезисах. Первое – мир против нас, поэтому нам стало несколько хуже жить, зато мы повторяем подвиг Петра первого, и мы расширяем территорию РФ. И здесь огромным таким долгосрочным шоу будет, к сожалению, суд над нашими военнопленными", – добавил советник главы МВД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)