Смертным приговором иностранцам РФ поднимает ставки на переговорах – Денисенко

"На самом деле суд над иностранцами – это поднятие ставок в переговорном процессе российской федерацией, они используют их как заложников. Специально для этого с такой молниеносной скоростью проведен этот суд для того, чтобы давить на мир с проведением переговоров с Российской Федерацией", – уверен он.
Денисенко напомнил, что 11 сентября состоятся довыборы в региональные думы и губернаторы в 27 регионах российской федерации.
"И выборы во многом будут этаким вотумом доверия для ведения войны и вотумом доверия к политике [российского президента Владимира] Путина относительно военных действий на территории Украины. И суд над нашими военнопленными, к сожалению, это будет в принципе одной из частей предвыборной кампании", – подчеркнул он.
По его словам, на сегодняшний день экономическая ситурация в РФ ухудшается, а потому, "когда нет хлеба, нужно давать зрелищ”.
"Уже сейчас можно понять, что избирательная кампания будет строиться на нескольких простых тезисах. Первое – мир против нас, поэтому нам стало несколько хуже жить, зато мы повторяем подвиг Петра первого, и мы расширяем территорию РФ. И здесь огромным таким долгосрочным шоу будет, к сожалению, суд над нашими военнопленными", – добавил советник главы МВД.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Так называемый суд террористической организации "ДНР" 9 июня приговорил Аслина, Пиннера и Брагима к смертной казни за участие в войне на стороне Украины. В частности, их признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс категорически осудила смертный приговор двум британским военнопленным, задержанным "российскими марионетками" на Донбассе.
В МИД Украины заявили, что правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников страны, в том числе граждан других государств, воюющих в составе ВСУ.
По информации российского "Интерфакса", Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.