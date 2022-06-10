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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Смертным приговором иностранцам РФ поднимает ставки на переговорах – Денисенко

По мнению Денисенко, приговор иностранцам это попытка давления на мир
По мнению Денисенко, приговор иностранцам – это попытка давления на мир
Фото: Vadym Denysenko / Афсуищщл

Так называемый "суд" терористов "ДНР" над иностранцами, воевавших за Украину, является повышением ставок Российской Федерацией в переговорном процессе. Такое мнение советник министра внутренних дел Вадим Денисенко высказал в эфире всеукраинского телемарафона, его цитирует "Укринформ".

"На самом деле суд над иностранцами – это поднятие ставок в переговорном процессе российской федерацией, они используют их как заложников. Специально для этого с такой молниеносной скоростью проведен этот суд для того, чтобы давить на мир с проведением переговоров с Российской Федерацией", – уверен он.

Денисенко напомнил, что 11 сентября состоятся довыборы в региональные думы и губернаторы в 27 регионах российской федерации.

"И выборы во многом будут этаким вотумом доверия для ведения войны и вотумом доверия к политике [российского президента Владимира] Путина относительно военных действий на территории Украины. И суд над нашими военнопленными, к сожалению, это будет в принципе одной из частей предвыборной кампании", – подчеркнул он.

По его словам, на сегодняшний день экономическая ситурация в РФ ухудшается, а потому, "когда нет хлеба, нужно давать зрелищ”.

"Уже сейчас можно понять, что избирательная кампания будет строиться на нескольких простых тезисах. Первое – мир против нас, поэтому нам стало несколько хуже жить, зато мы повторяем подвиг Петра первого, и мы расширяем территорию РФ. И здесь огромным таким долгосрочным шоу будет, к сожалению, суд над нашими военнопленными", – добавил советник главы МВД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Так называемый суд террористической организации "ДНР" 9 июня приговорил Аслина, Пиннера и Брагима к смертной казни за участие в войне на стороне Украины. В частности, их признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс категорически осудила смертный приговор двум британским военнопленным, задержанным "российскими марионетками" на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников страны, в том числе граждан других государств, воюющих в составе ВСУ.

По информации российского "Интерфакса", Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, казнь, смертная казнь, приговор, ДНР, иностранцы, война России против Украины
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