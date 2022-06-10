Блинкен отреагировал на "приговоры о смертной казни" для троих иностранцев, которые вынес "суд" террористов "ДНР"

"Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном "суде" и его решениях в отношении законных комбатантов, служащих в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и ее марионеток уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным", – заявил Блинкен в Twitter.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Так называемый "суд" террористической организации "ДНР" 9 июня приговорил Аслина, Пиннера, и Брагима к смертной казни за участие в войне на стороне Украины. В частности, их признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс категорически осудила смертный приговор двум британским военнопленным, задержанным "российскими марионетками" на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников страны, в том числе граждан других государств, воюющих в составе ВСУ.

Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля, обменять их на кума президента РФ Владимира Путина, подозреваемого в госизмене пророссийского нардепа Виктора Медведчука призывала его жена, телеведущая Оксана Марченко. В МИД России заявляли, что ждут реакции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.