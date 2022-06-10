Блинкен отреагировал на "приговоры о смертной казни" для троих иностранцев, которые вынес "суд" террористов "ДНР"

"Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном "суде" и его решениях в отношении законных комбатантов, служащих в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и ее марионеток уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным", – заявил Блинкен в Twitter.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
We are gravely concerned by reports of a sham “trial” and its judgements against lawful combatants serving in Ukraine’s Armed Forces. We call on Russia and its proxies to respect international humanitarian law, including the rights and protections afforded prisoners of war.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 9, 2022
Так называемый "суд" террористической организации "ДНР" 9 июня приговорил Аслина, Пиннера, и Брагима к смертной казни за участие в войне на стороне Украины. В частности, их признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс категорически осудила смертный приговор двум британским военнопленным, задержанным "российскими марионетками" на Донбассе.
В МИД Украины заявили, что правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников страны, в том числе граждан других государств, воюющих в составе ВСУ.
Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля, обменять их на кума президента РФ Владимира Путина, подозреваемого в госизмене пророссийского нардепа Виктора Медведчука призывала его жена, телеведущая Оксана Марченко. В МИД России заявляли, что ждут реакции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.