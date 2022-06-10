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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Офисе президента Украины сравнили "ЛДНР" с ИГИЛ

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Подоляк призвал признать Россию страной спонсором терроризма
Подоляк призвал признать Россию страной – спонсором терроризма
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на "приговоры" так называемого суда боевиков "ДНР" о смертной казни для двух британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера и марокканца Саадуна Брагима, которые воевали против РФ на стороне Украины. Заявление террористов он прокомментировал 9 июня в Twitter.

"Возможно, вы слышали, как террористы ИГИЛ публично казнили людей. "Смертные приговоры" в "судах" несуществующих "ЛДНР" доказывают: нет разницы между ИГИЛ и "ЛДНР", – написал Подоляк.

В то же время он нашел одно различие: боевиков на оккупированных территориях Украины содержит Россия "за нефтегазовые средства некоторых стран".

Россию необходимо признать страной – спонсором терроризма, подчеркнул советник главы ОП. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Так называемый "суд" террористической организации "ДНР" 9 июня приговорил Аслина, Пиннера, и Брагима к смертной казни за участие в войне на стороне Украины. В частности, их признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс категорически осудила смертный приговор двум британским военнопленным, задержанным "российскими марионетками" на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников страны, в том числе граждан других государств, воюющих в составе ВСУ.

Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля, обменять их на кума президента РФ Владимира Путина, подозреваемого в госизмене пророссийского нардепа Виктора Медведчука призывала его жена, телеведущая Оксана Марченко. В МИД России заявляли, что ждут реакции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Теги: терроризм, смертная казнь, террористы, ДНР, война России против Украины, ИГИЛ, ЛДНР, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, Шон Пиннер, Эйден Аслин, Саадун Брагим
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