В Офисе президента Украины сравнили "ЛДНР" с ИГИЛ

"Возможно, вы слышали, как террористы ИГИЛ публично казнили людей. "Смертные приговоры" в "судах" несуществующих "ЛДНР" доказывают: нет разницы между ИГИЛ и "ЛДНР", – написал Подоляк.
В то же время он нашел одно различие: боевиков на оккупированных территориях Украины содержит Россия "за нефтегазовые средства некоторых стран".
Россию необходимо признать страной – спонсором терроризма, подчеркнул советник главы ОП.
Мабуть, ви чули, як терористи ІДІЛ публічно страчували людей. «Смертні вироки» в «судах» неіснуючих «ЛДНР» доводять: немає різниці між ІДІЛ та «ЛДНР». Крім одного: останніх утримує * за нафто/газові кошти деяких країн. * необхідно визнати країною спонсором – тероризму.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 9, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Так называемый "суд" террористической организации "ДНР" 9 июня приговорил Аслина, Пиннера, и Брагима к смертной казни за участие в войне на стороне Украины. В частности, их признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс категорически осудила смертный приговор двум британским военнопленным, задержанным "российскими марионетками" на Донбассе.
В МИД Украины заявили, что правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников страны, в том числе граждан других государств, воюющих в составе ВСУ.
Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля, обменять их на кума президента РФ Владимира Путина, подозреваемого в госизмене пророссийского нардепа Виктора Медведчука призывала его жена, телеведущая Оксана Марченко. В МИД России заявляли, что ждут реакции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.