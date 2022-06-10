В Офисе президента Украины сравнили "ЛДНР" с ИГИЛ

"Возможно, вы слышали, как террористы ИГИЛ публично казнили людей. "Смертные приговоры" в "судах" несуществующих "ЛДНР" доказывают: нет разницы между ИГИЛ и "ЛДНР", – написал Подоляк.

В то же время он нашел одно различие: боевиков на оккупированных территориях Украины содержит Россия "за нефтегазовые средства некоторых стран".

Россию необходимо признать страной – спонсором терроризма, подчеркнул советник главы ОП.

Мабуть, ви чули, як терористи ІДІЛ публічно страчували людей. «Смертні вироки» в «судах» неіснуючих «ЛДНР» доводять: немає різниці між ІДІЛ та «ЛДНР». Крім одного: останніх утримує * за нафто/газові кошти деяких країн. * необхідно визнати країною спонсором – тероризму. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 9, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)