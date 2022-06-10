"Смертный приговор воодушевит тех, кто сопротивляется российскому вторжению" – друг британского солдата, захваченного в плен российскими войсками

Британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Сааудун Брагим были приговорены к смертной казни на территории непризнанной "ДНР" в оккупированном Донбассе за "действия, направленные на насильственный захват власти".

Бреннан Филлипс, бывший американский солдат из штата Теннесси, познакомившийся с Аслином в Сирии и также побывавший в Украине, назвал это решение "провокацией".

"Какой бы эффект они ни ожидали от этой провокации, они не добьются желаемого. Я думаю, что это взбодрит людей больше, чем что-либо еще", – сказал он BBC Newsnight.

Филлипс добавил, что "многие люди ожидали", что россияне выберут "самую провокационную позицию, которую они могут занять", а именно смертный приговор.

"Я не верю, что Шон или Эйден будут казнены или что-то подобное. Надеюсь, их плен продлится недолго и они благополучно вернутся к своим семьям", – сказал он.