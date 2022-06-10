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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Смертный приговор воодушевит тех, кто сопротивляется российскому вторжению" – друг британского солдата, захваченного в плен российскими войсками

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Эйден Аслин приговорен к смертной казни в непризнанной "ДНР"
Эйден Аслин приговорен к смертной казни в непризнанной "ДНР"
Фото: cossackgundi / Instargram

Друг британского солдата, захваченного российскими войсками во время боев на стороне Украины, считает, что его смертный приговор "воодушевит" тех, кто сопротивляется наступлению России. Об этом он рассказал в эфире BBC Newsnight, сообщает BBC.

Британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Сааудун Брагим были приговорены к смертной казни на территории непризнанной "ДНР" в оккупированном Донбассе за "действия, направленные на насильственный захват власти".

Бреннан Филлипс, бывший американский солдат из штата Теннесси, познакомившийся с Аслином в Сирии и также побывавший в Украине, назвал это решение "провокацией".

"Какой бы эффект они ни ожидали от этой провокации, они не добьются желаемого. Я думаю, что это взбодрит людей больше, чем что-либо еще",  – сказал он BBC Newsnight.

Филлипс добавил, что "многие люди ожидали", что россияне выберут "самую провокационную позицию, которую они могут занять", а именно смертный приговор.

"Я не верю, что Шон или Эйден будут казнены или что-то подобное. Надеюсь, их плен продлится недолго и они благополучно вернутся к своим семьям", – сказал он.

Контекст:

Так называемый "суд" террористической организации "ДНР" 9 июня приговорил Аслина, Пиннера, и Брагима к смертной казни за участие в войне на стороне Украины. В частности, их признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс категорически осудила смертный приговор двум британским военнопленным, задержанным "российскими марионетками" на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников страны, в том числе граждан других государств, воюющих в составе ВСУ.

Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Обменять их на кума президента РФ Владимира Путина – подозреваемого в госизмене пророссийского нардепа Виктора Медведчука – призывала его жена, телеведущая Оксана Марченко. В МИД России заявляли, что ждут реакции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Теги: Россия, Украина, смертная казнь, плен, война России против Украины, российские оккупанты
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