"Смертный приговор воодушевит тех, кто сопротивляется российскому вторжению" – друг британского солдата, захваченного в плен российскими войсками

Британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Сааудун Брагим были приговорены к смертной казни на территории непризнанной "ДНР" в оккупированном Донбассе за "действия, направленные на насильственный захват власти".
Бреннан Филлипс, бывший американский солдат из штата Теннесси, познакомившийся с Аслином в Сирии и также побывавший в Украине, назвал это решение "провокацией".
"Какой бы эффект они ни ожидали от этой провокации, они не добьются желаемого. Я думаю, что это взбодрит людей больше, чем что-либо еще", – сказал он BBC Newsnight.
Филлипс добавил, что "многие люди ожидали", что россияне выберут "самую провокационную позицию, которую они могут занять", а именно смертный приговор.
"Я не верю, что Шон или Эйден будут казнены или что-то подобное. Надеюсь, их плен продлится недолго и они благополучно вернутся к своим семьям", – сказал он.
Так называемый "суд" террористической организации "ДНР" 9 июня приговорил Аслина, Пиннера, и Брагима к смертной казни за участие в войне на стороне Украины. В частности, их признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс категорически осудила смертный приговор двум британским военнопленным, задержанным "российскими марионетками" на Донбассе.
В МИД Украины заявили, что правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников страны, в том числе граждан других государств, воюющих в составе ВСУ.
Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Обменять их на кума президента РФ Владимира Путина – подозреваемого в госизмене пророссийского нардепа Виктора Медведчука – призывала его жена, телеведущая Оксана Марченко. В МИД России заявляли, что ждут реакции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.