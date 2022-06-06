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Бабченко: У россиян дышать, поесть перловки, сходить на дальняк, человека убить – все находится в одной парадигме

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Украинские власти намерены добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления
Украинские власти намерены добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления
Фото: EPA

Россияне привыкли убивать друг друга, и точно так же себя ведут российские военные, придя в другую страну. Об этом российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Она спросила собеседника, было ли насилие со стороны военных РФ во время чеченской войны, в которой тот участвовал.

"Я-то какого-то особого насилия не видел, потому что я был срочник и срочнику вообще не до этого. [...] Но дело в том, что, понимаете, у них нет такого понятия "насилие" вот как именно насилие, это как дышать, поесть перловки, сходить на дальняк (жаргонное "туалет". – "ГОРДОН"), – так и человека убить, это все в одной примерно парадигме находится", – ответил Бабченко.

Он рассказал два случая из своей "чеченской" части биографии: когда он не дал российским военным расстрелять человека, который шел мимо блокпоста и его якобы как шпиона привязали на ночь к дереву; и когда в Грозном расстрелять из автомата уходящих из города женщин с белыми флагами собирался "добрый парень" из росармии Вася Сапожник.

"Что вы хотите от людей, главным развлечением которых (за Уралом так уж точно) является взять велосипедные цепи и арматуру и пойти "Тяжмаш" против "Химмаша", "встречаемся на вокзальной площади". А потом "скорая" приезжает и развозит трупы. Вот люди, русские, живущие в одном городе, вот так идут "район на район" и реально убивают друг друга. Что вы хотите от них, когда они приходят в какую-то другую страну?" – объяснил Бабченко.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

По фактам военных преступлений, совершенных российскими оккупантами во время открытого вторжения в Украину, открыты тысячи уголовных производств. Среди этих преступлений – издевательства, сексуальное насилие, расстрелы мирных граждан. Нацполиция получила от украинцев порядка 2 млн сообщений о противоправных действиях россиян.

Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, убийство, военные, Аркадий Бабченко, вторжение, Алеся Бацман, преступление, женщины, насилие, преступник, русские, российские военные
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