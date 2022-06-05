ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бабченко: "Абрамсы" в РФ будут не завоевывать ее, а сопровождать ножки Буша. Это будет гуманитарная миссия, чтобы вас, придурков, накормить

 
|
Бабченко: Назвался груздем за козла отвечай. Видимо, действительно придется лезть на "Абрамс"
Бабченко: Назвался груздем – за козла отвечай. Видимо, действительно придется лезть на "Абрамс"
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко подтвердил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман свое заявление, что рано или поздно вернется в Россию на американском боевом танке Abrams ("Абрамс").

Бацман напомнила, что Бабченко дал такое обещание в 2017 году

"Я обязательно вернусь в Москву. Есть у меня там еще одно дельце. На первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО, буду торчать я. А благодарные россияне, забыв о Крыме, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарную тушенку. И пинать ногами памятник [президенту РФ Владимиру] Путину, говоря, что они не знали и в душе всегда были против", – написал он тогда.

Журналистка уточнила, когда уже произойдет это "триумфальное шествие".

"Я чего-то с дуру языком ляпнул... А сейчас мне ни этот "Абрамс", ни эта Красная площадь на фиг не нужны. Мне вообще неинтересно туда ехать, я вообще туда не хочу. Но назвался груздем – за козла отвечай. Видимо, действительно придется лезть на "Абрамс". Это будет еще на нашей жизни. Правда, я уже буду не такой молодой, красивый, голубоглазый блондин, как сейчас. Буду я, наверное, старый сморщенный дедушка. Но тем нее менее я это еще застану. Видимо, придется ехать и придется пороть, хотя мне ужасно этого  уже не хочется", – сказал Бабченко.

Журналист уточнил, что американские танки попадут в РФ не с целью завоевания страны, а для оказания ей гуманитарной помощи. 

"Чтобы понимать... Все почему-то говорят, что Бабченко собирается завоевывать Россию. Никто вашу Россию завоевывать не собирается. Никто не собирается воевать со 140 млн полоумных, размахивающих ядерной дубинкой. Ничего подобного. "Абрамсы" окажутся в России не для того, чтобы ее завоевывать. "Абрамсы" окажутся в России для того, чтобы сопровождать ножки Буша, чтобы не дать их разграбить и они доехали до Москвы. Это будет гуманитарная миссия, чтобы вас, придурков, в седьмой раз, если я не ошибаюсь, накормить. Американцы же добрые. Правда, сейчас уже не будет такого восторженного "балалайка, перестройка, гласность, матрешка", как в 1991 году. Сейчас будет, конечно, намного холоднее и настороженнее, но гуманитарку им все-равно везти придется. Вот тогда-то и будет "Абрамс", – сказал Бабченко.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В 2000-х Бабченко работал военным корреспондентом в ряде российских СМИ –  в "Московском комсомольце", на НТВ, "Первом канале", в "Новой газете". 

В феврале 2017 года Бабченко уехал из РФ. По его словам, он принял решение покинуть Россию после получения информации, что "товарищи" решают, заводить ли на него уголовное дело и сажать. Журналист некоторое время находился в Чехии, а летом 2017 года с семьей переехал в Украину. Он вел авторскую программу на крымскотатарском телеканале ATR.

29 мая 2018 года появилась информация, что в журналиста Бабченко стреляли в подъезде его дома в Киеве. Он якобы умер в машине "скорой". В полиции сообщили, что убийца журналиста – профессиональный киллер. 30 мая стало известно, что убийство журналиста было инсценировкой в рамках спецоперации СБУ.

В 2019 году Бабченко уехал из Украины в Израиль. Позже он покинул и Израиль, нынешнюю страну проживания журналист не называет. 

В России Бабченко внесен в список террористов и экстремистов

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, США, танки, Аркадий Бабченко, гуманитарная помощь, Алеся Бацман
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Сумская: Я перестала отвечать этим зомби, которые писали, что мы сами себя бомбим. И среди них есть близкие люди, родственники
  Сумская: Я перестала отвечать этим зомби, которые писали, что мы сами себя бомбим. И среди них есть близкие люди, родственники
"Прощались и не знали, увидимся ли снова". Осадчая показала фото с отцом после разлуки
"Прощались и не знали, увидимся ли снова". Осадчая показала фото с отцом после разлуки
  "Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки
  "Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки
Цибульская об антивоенных высказываниях Галкина, Земфиры и Панина: Ничего на дух не переношу с той стороны
Цибульская об антивоенных высказываниях Галкина, Земфиры и Панина: Ничего на дух не переношу с той стороны
  "Старались лично меня денацифицировать". Хлывнюк показал осколок российской мины, который попал ему в лицо
  "Старались лично меня денацифицировать". Хлывнюк показал осколок российской мины, который попал ему в лицо G
Дмитрий ГОРДОН
Вышиванку Зеленского продали на аукционе в Вашингтоне за $100 тыс.
Вышиванку Зеленского продали на аукционе в Вашингтоне за $100 тыс.
  Елизавета II во время чаепития с Медвежонком Паддингтоном по случаю платинового юбилея рассекретила, что хранит в своей сумочке. Видео
  Елизавета II во время чаепития с Медвежонком Паддингтоном по случаю платинового юбилея рассекретила, что хранит в своей сумочке. Видео
"Сегодня впервые в этом году попал в магазины с вещами". Кулеба сделал селфи в новой футболке с желто-синим принтом
"Сегодня впервые в этом году попал в магазины с вещами". Кулеба сделал селфи в новой футболке с желто-синим принтом
Шакира и Пике официально подтвердили слухи о расставании после 11 лет совместной жизни
Шакира и Пике официально подтвердили слухи о расставании после 11 лет совместной жизни
"Это то, о чем мечтаю! И так будет". Мозговая показала тату на руке в виде трезубца с мечом на фоне цветов и объяснила его значение
"Это то, о чем мечтаю! И так будет". Мозговая показала тату на руке в виде трезубца с мечом на фоне цветов и объяснила его значение
  "В бункере сдохло пуйло". Леся Никитюк вместе со Степаном Гигой спела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
  "В бункере сдохло пуйло". Леся Никитюк вместе со Степаном Гигой спела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
Бывший пресс-секретарь Зеленского вышла замуж. Фото
Бывший пресс-секретарь Зеленского вышла замуж. Фото
Metallica собрала $1 млн в поддержку Украины
Metallica собрала $1 млн в поддержку Украины
  Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут
  Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут
"В эту ужасную дату хочу, чтобы каждый из нас помолился за наших героев". Осадчая поблагодарила украинских защитников
"В эту ужасную дату хочу, чтобы каждый из нас помолился за наших героев". Осадчая поблагодарила украинских защитников
"Ты будешь самой лучшей мамой". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин показал беременную возлюбленную
"Ты будешь самой лучшей мамой". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин показал беременную возлюбленную
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут (62741)
2
"Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки (32001)
3
Хлывнюк: Когда Pink Floyd предложила записать песню с моим вокалом, я офигел (28875) G
4
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле (26938)
5
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить – так в них легче целиться (23909)
6
Стало известно, в каких странах теперь будет выступать замалчивающая российскую агрессию в Украине Ани Лорак (21188)
7
Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам (16089)
8
"Сегодня впервые в этом году попал в магазины с вещами". Кулеба сделал селфи в новой футболке с желто-синим принтом (12610)
 
 
 
 