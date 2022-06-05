Бабченко: "Абрамсы" в РФ будут не завоевывать ее, а сопровождать ножки Буша. Это будет гуманитарная миссия, чтобы вас, придурков, накормить

Бацман напомнила, что Бабченко дал такое обещание в 2017 году.

"Я обязательно вернусь в Москву. Есть у меня там еще одно дельце. На первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО, буду торчать я. А благодарные россияне, забыв о Крыме, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарную тушенку. И пинать ногами памятник [президенту РФ Владимиру] Путину, говоря, что они не знали и в душе всегда были против", – написал он тогда.

Журналистка уточнила, когда уже произойдет это "триумфальное шествие".

"Я чего-то с дуру языком ляпнул... А сейчас мне ни этот "Абрамс", ни эта Красная площадь на фиг не нужны. Мне вообще неинтересно туда ехать, я вообще туда не хочу. Но назвался груздем – за козла отвечай. Видимо, действительно придется лезть на "Абрамс". Это будет еще на нашей жизни. Правда, я уже буду не такой молодой, красивый, голубоглазый блондин, как сейчас. Буду я, наверное, старый сморщенный дедушка. Но тем нее менее я это еще застану. Видимо, придется ехать и придется пороть, хотя мне ужасно этого уже не хочется", – сказал Бабченко.

Журналист уточнил, что американские танки попадут в РФ не с целью завоевания страны, а для оказания ей гуманитарной помощи.

"Чтобы понимать... Все почему-то говорят, что Бабченко собирается завоевывать Россию. Никто вашу Россию завоевывать не собирается. Никто не собирается воевать со 140 млн полоумных, размахивающих ядерной дубинкой. Ничего подобного. "Абрамсы" окажутся в России не для того, чтобы ее завоевывать. "Абрамсы" окажутся в России для того, чтобы сопровождать ножки Буша, чтобы не дать их разграбить и они доехали до Москвы. Это будет гуманитарная миссия, чтобы вас, придурков, в седьмой раз, если я не ошибаюсь, накормить. Американцы же добрые. Правда, сейчас уже не будет такого восторженного "балалайка, перестройка, гласность, матрешка", как в 1991 году. Сейчас будет, конечно, намного холоднее и настороженнее, но гуманитарку им все-равно везти придется. Вот тогда-то и будет "Абрамс", – сказал Бабченко.

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