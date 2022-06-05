Бабченко: Если ВСУ ломанут в Крым, вопрос о ядерном ударе поднимется снова. Путин нанесет его, когда почувствует для России опасность

Бабченко: Ядерный удар Путин сможет нанести в тот момент, когда почувствует, что опасность угрожает самой России Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

По мнению Бабченко, в данный момент вопрос о применении ядерного оружия не стоит.

"Но сентенция про загнанную в угол крысу – это не просто слова. Надо понимать, что, например, потерпеть поражение в Донецкой и Луганской областях и отдать их [Украине] они могут. Но Крым Россия уже рассматривает как совершенно точно свою территорию, свою неотделимую территорию. И рассматривает ее так не только Путин, но и вся Россия, включая российских либералов, которые ездят туда отдыхать. Я только и успеваю отписываться [в соцсетях], когда вижу их фоточки из Крыма", – сказал Бабченко.

Как только Путин почувствует, что самой России угрожает опасность, он прикажет применить ядерное оружие, прогнозирует журналист.

"Если вдруг ВСУ наберут такой темп, что ломанут через "Чонгар" в Крым, это поднимет вопрос о ядерном ударе снова. И уже будет предметный и серьезный разговор, – убежден Бабченко. – Ядерный удар он сможет нанести в тот момент, когда почувствует, что опасность угрожает самой России в тех границах, в которых она сейчас есть, включая Крым. До того момента, пока ВСУ и проклятая Европа не вышли на эти границы, не говорят: "Может быть, нам и не останавливаться" – вопроса о ядерном ударе нет. Как только он почувствует опасность – да, это будет возможно", – предположил журналист.

Бацман уточнила, вступит ли после этого в войну НАТО.

"Я не знаю, я же не генсек. Но, слава богу, этот мир всегда спасали англосаксы – что в Первую мировую, что во Вторую, что сейчас. Британия заявила, что она оставляет за собой право вне блока, вне НАТО нанести ядерный удар по России, если та применит даже тактическое ядерное оружие. Я британцам верю. Не зря британцы сейчас предлагают создать отдельный союз с Украиной, странами Балтии и Польшей. Я в них верю. То есть думаю, что да, если Путин решится нажать кнопку, это будет ядерная война. Третья мировая", – сказал Бабченко.

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