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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бабченко: Если ВСУ ломанут в Крым, вопрос о ядерном ударе поднимется снова. Путин нанесет его, когда почувствует для России опасность

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Бабченко: Ядерный удар Путин сможет нанести в тот момент, когда почувствует, что опасность угрожает самой России
Бабченко: Ядерный удар Путин сможет нанести в тот момент, когда почувствует, что опасность угрожает самой России
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко считает, что президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о применении ядерного оружия, если Украина попытается вернуть контроль над оккупированным полуостровом Крым. Такое мнение Бабченко высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

По мнению Бабченко, в данный момент вопрос о применении ядерного оружия не стоит.

"Но сентенция про загнанную в угол крысу – это не просто слова. Надо понимать, что, например, потерпеть поражение в Донецкой и Луганской областях и отдать их [Украине] они могут. Но Крым Россия уже рассматривает как совершенно точно свою территорию, свою неотделимую территорию. И рассматривает ее так не только Путин, но и вся Россия, включая российских либералов, которые ездят туда отдыхать. Я только и успеваю отписываться [в соцсетях], когда вижу их фоточки из Крыма", – сказал Бабченко.

Как только Путин почувствует, что самой России угрожает опасность, он прикажет применить ядерное оружие, прогнозирует журналист.

"Если вдруг ВСУ наберут такой темп, что ломанут через "Чонгар" в Крым, это поднимет вопрос о ядерном ударе снова. И уже будет предметный и серьезный разговор, – убежден Бабченко. – Ядерный удар он сможет нанести в тот момент, когда почувствует, что опасность угрожает самой России в тех границах, в которых она сейчас есть, включая Крым. До того момента, пока ВСУ и проклятая Европа не вышли на эти границы, не говорят: "Может быть, нам и не останавливаться" – вопроса о ядерном ударе нет. Как только он почувствует опасность – да, это будет возможно", – предположил журналист.

Бацман уточнила, вступит ли после этого в войну НАТО.

"Я не знаю, я же не генсек. Но, слава богу, этот мир всегда спасали англосаксы – что в Первую мировую, что во Вторую, что сейчас. Британия заявила, что она оставляет за собой право вне блока, вне НАТО нанести ядерный удар по России, если та применит даже тактическое ядерное оружие. Я британцам верю. Не зря британцы сейчас предлагают создать отдельный союз с Украиной, странами Балтии и Польшей. Я в них верю. То есть думаю, что да, если Путин решится нажать кнопку, это будет ядерная война. Третья мировая", – сказал Бабченко.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

США осудили решение Путина. В Белом доме заявили, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". Президент США Джо Байден назвал безответственными заявления представителей РФ о возможности применения ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них  акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия. По его мнению, должны быть превентивные санкции в связи с угрозой применения такого оружия.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Крым, Украина, НАТО, Великобритания, ядерное оружие, Аркадий Бабченко, Чонгар, Алеся Бацман, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины
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