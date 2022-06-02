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В России заявили о проведении ядерных учений под Москвой

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Российские военные задействовали в учениях пусковые установки комплекса "Ярс"
Российские военные задействовали в учениях пусковые установки комплекса "Ярс"
Фото: ruzaevka-rm.ru

Российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели учения с привлечением автономных пусковых установок стратегических комплексов "Ярс". Об этом сообщило минобороны РФ.

"В Ивановской области автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" Тейковского соединения РВСН совершают интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования в рамках учений", – говорится в сообщении.

По информации минобороны РФ, к учениям привлечено около тысячи военнослужащих, задействовано более 100 единиц техники.

"Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", – заявили в российском ведомстве.

Ракетные войска стратегического назначения – род войск вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии. Основу группировки РВСН составляют современные комплексы "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах.

"Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

Контекст:

В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

США осудили решение Путина. В Белом доме заявили, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". Байден назвал безответственными заявления представителей РФ о возможности применения ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них  акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия. По его мнению, должны быть превентивные санкции в связи с угрозой применения такого оружия.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, ядерное оружие, военные учения, учения, Ивановская область, войска
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