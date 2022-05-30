Фельштинский: Я очень опасаюсь, что Путин хочет войти в историю как человек, не побоявшийся начать термоядерную атаку

Он отметил, что российская пропаганда озвучивала ряд заявлений, которые могли подготовить "почву" для возможных ударов по европейским странам с территории Беларуси.
"Нам названы три страны для возможного термоядерного удара. Это Украина, Польша и Литва. И наверное, тот сценарий, который видит Путин, заключается в том, что этот обстрел из Беларуси в сторону Европы – уж не знаю, в какую – состоится, и вот тут европейцы испугаются и вот тут отдадут Путину все на свете. Я думаю, что это сценарий, который есть у него в голове. Я искренне надеюсь, что ему не дадут его реализовать.... Мы сейчас, конечно, выходим за пределы обычных размышлений о войне, потому что даже страшно себе представить, что такое термоядерная война в Европе. Такого никогда не было. Но я очень опасаюсь, что это ровно то, как Путин хочет войти в историю – как человек, не побоявшийся начать против "ненавистного запада" термоядерную атаку", – сказал историк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
США осудили решение Путина. В Белом доме заявили, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". Президент США Джо Байден назвал безответственными заявления представителей РФ о возможности применения ядерного оружия.
Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.
Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия. По его мнению, должны быть превентивные санкции в связи с угрозой применения такого оружия.