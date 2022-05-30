Фельштинский: Я очень опасаюсь, что Путин хочет войти в историю как человек, не побоявшийся начать термоядерную атаку

Он отметил, что российская пропаганда озвучивала ряд заявлений, которые могли подготовить "почву" для возможных ударов по европейским странам с территории Беларуси.

"Нам названы три страны для возможного термоядерного удара. Это Украина, Польша и Литва. И наверное, тот сценарий, который видит Путин, заключается в том, что этот обстрел из Беларуси в сторону Европы – уж не знаю, в какую – состоится, и вот тут европейцы испугаются и вот тут отдадут Путину все на свете. Я думаю, что это сценарий, который есть у него в голове. Я искренне надеюсь, что ему не дадут его реализовать.... Мы сейчас, конечно, выходим за пределы обычных размышлений о войне, потому что даже страшно себе представить, что такое термоядерная война в Европе. Такого никогда не было. Но я очень опасаюсь, что это ровно то, как Путин хочет войти в историю – как человек, не побоявшийся начать против "ненавистного запада" термоядерную атаку", – сказал историк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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