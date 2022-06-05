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Бабченко: Когда россияне годами будут подтирать задницу газетой "Правда", потому что вся туалетная бумага будет в колбасе, тогда они возьмут вилы и проткнут царя

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Бабченко: Какое отношение русский бунт имеет к буржуазно-демократической революции?
Бабченко: Какое отношение русский бунт имеет к буржуазно-демократической революции?
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Буржуазно-демократическая революция в России невозможна, но "русский бунт" рано или поздно в этой стране произойдет. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко.

"Русский бунт обязательно будет. Это неизбежно. Просто какое отношение русский бунт имеет к буржуазно-демократической революции? Буржуазно-демократической революции в России не будет. Все, проехали", – сказал Бабченко.

Все годы правления президент РФ Владимир Путин притеснял активных граждан и "делал ставку на быдло", сказал журналист.

"Путин же работал 20 лет. Путин все-таки не дурак, извините меня. Путин сделал ставку на класс-гегемон под названием "быдло". И эта ставка сработала замечательно. Причем Путин – это только хвостик того организма, который делал эту ставку. Ставка на быдло была сделана в 1917 году. И 70 лет большевики проводили восхитительный эксперимент, я перед ними преклоняюсь. Эксперимент удался на ура, эксперимент по отрицательной селекции. Все, что там хоть на вершок возвышалось над бутылкой "Жигулевского", было зачищено полностью", – отметил Бабченко.

В 19701980-х годах в РФ возродилась интеллигенция, но дух свободомыслия в российском обществе вскоре развеялся, продолжил он.

"Ген вольнодумства и свободомыслия – это как австралийский буш. Он умеет зарождаться на углях после пожара сам по себе. И к 1970–1980-м годам зародились опять какие-то физики и лирики, которые в 1991 году действительно вышли за свободу. Но после этого они выбрали Путина, и за оставшиеся 20 лет Путин зачистил там все окончательно. Сейчас говорят, что из России бежало 300 тыс. человек, или 5 млн человек, или 6 млн – я верю в любые цифры – думаю, что это все, что там было оппозиционного. Было и сплыло. Теперь там будет "консолидация Рейха"– прогнозирует Бабченко.

Российский политический режим – фашистский, он обладает неплохим запасом прочности, поэтому может просуществовать еще более 10 лет, считает журналист.

"В 1914 году царя целовали в попку, в 1918-м его же расстреляли. У этого режима запас прочности намного больше. Намного! В России образовался фашизм, и этот фашизм на наших границах будет еще лет 1015 точно. Но тем не менее все все равно закончится бессмысленным и беспощадным, – сказал Бабченко. – От момента, когда [40-й президент США Рональд] Рейган сделала заявление, что Россия  это империя зла (Рейган назвал СССР "империей зла" в марте 1983 года"ГОРДОН"), до момента, когда империя зла развалилась, прошло шесть лет, причем нефтяного эмбарго тогда не было, тогда было эмбарго на поставку нефтедобывающего оборудования. Сейчас эмбарго, но, правда, запас прочности больше. Какое количество времени это займет, я не знаю, но третья серия будет обязательно".

Причем, убежден журналист, когда время бунта придет, бунтующие в РФ будут бороться не за свободу, а за еду.

"И вот когда они задницу те же шесть лет будут подтирать газетой "Правда", потому что вся туалетная бумага будет в колбасе, а колбаса – у партактива, тогда они возьмут вилы и полезут не за свободу, а за колбасу. И царя, конечно, проткнут. Если он к тому моменту еще будет живой. Но демократии никакой там не будет", – сказал Бабченко.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Российские СМИ пишут, что самые массовые акции протеста в современной России состоялись в 2011–2013 годах. 10 декабря 2011 года на Болотную площадь в Москве, по данным организаторов, вышло до 80 тыс. недовольных результатами парламентских выборов в России, пишет Forbes. 24 декабря того же года на проспекте Сахарова в российской столице собралось еще больше протестующих – до 120 тыс., сообщили организаторы.

В 2017 году в РФ состоялось несколько антикоррупционных протестов, организованных оппозиционером Алексеем Навальным, но они не были такими массовыми.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, протесты, демократия, Аркадий Бабченко, революция, Алеся Бацман, Рональд Рейган, бунт
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