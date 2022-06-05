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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бабченко: Сейчас в РФ будут концентрироваться вокруг одной идеи: "Наши мальчики не могли просто так умереть в Киеве, Гостомеле и Буче. Всех хохлов нужно убить"

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Бабченко: В 90-х за 3,5 года позиция российского населения поменялась на 180 градусов, от "нет войне" до "мочить в сортире"
Бабченко: В 90-х за 3,5 года позиция российского населения поменялась на 180 градусов, от "нет войне" до "мочить в сортире"
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

В России сейчас будет происходить "консолидация Рейха" вокруг президента РФ Владимира Путина, ближайшее время милитаристские настроения будут только расти, считает журналист Аркадий Бабченко. Такое мнение он высказал в интервью главреду издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

По мнению Бабченко, сейчас в России будут происходить такие же процессы, как в российском обществе во время чеченских войн. Он напомнил, что первую чеченскую Россия "не приняла": было отторжение, люди не понимали, зачем это нужно, и выступали с лозунгом "Нет войне".

"За 3,5 года российское общество уже перестало существовать, а позиция российского населения поменялась на 180 градусов, от "нет войне" до "мочить в сортире". "Наши мальчики не могли просто так умереть в Грозном, наши мальчики не могли просто так гореть на улицах Грозного". Вот сейчас в России происходит все то же самое", – заявил журналист.

По его мнению, те, кто был против войны с Украиной, уже уехали из РФ, а те, кто не хотели воевать, дезертировали.

"Сейчас народонаселение – ни о каком обществе там говорить уже не приходится – будет концентрироваться вокруг одной-единственной идеи: "Наши мальчики не могли просто так умереть в Киеве, Гостомеле и Буче. Значит, нужно отомстить. Значит, нужно всех хохлов убить. Всех. Без вариантов". В середине этой идеи находится Путин, значит, общество пока будет консолидироваться вокруг него. Никакой буржуазно-демократической революции к свободе там уже нет и быть не может. Поляна зачищена напрочь", – считает Бабченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Масштабное вторжение в Украину, которое началось 24 февраля, российские власти официально называют "спецоперацией" и преследуют всех, кто называет эту войну войной.

Теги: Россия, Владимир Путин, протесты, Аркадий Бабченко, революция, Алеся Бацман, война России против Украины, диктатура
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