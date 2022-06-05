Бабченко: Сейчас в РФ будут концентрироваться вокруг одной идеи: "Наши мальчики не могли просто так умереть в Киеве, Гостомеле и Буче. Всех хохлов нужно убить"

Бабченко: В 90-х за 3,5 года позиция российского населения поменялась на 180 градусов, от "нет войне" до "мочить в сортире" Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

По мнению Бабченко, сейчас в России будут происходить такие же процессы, как в российском обществе во время чеченских войн. Он напомнил, что первую чеченскую Россия "не приняла": было отторжение, люди не понимали, зачем это нужно, и выступали с лозунгом "Нет войне".

"За 3,5 года российское общество уже перестало существовать, а позиция российского населения поменялась на 180 градусов, от "нет войне" до "мочить в сортире". "Наши мальчики не могли просто так умереть в Грозном, наши мальчики не могли просто так гореть на улицах Грозного". Вот сейчас в России происходит все то же самое", – заявил журналист.

По его мнению, те, кто был против войны с Украиной, уже уехали из РФ, а те, кто не хотели воевать, дезертировали.

"Сейчас народонаселение – ни о каком обществе там говорить уже не приходится – будет концентрироваться вокруг одной-единственной идеи: "Наши мальчики не могли просто так умереть в Киеве, Гостомеле и Буче. Значит, нужно отомстить. Значит, нужно всех хохлов убить. Всех. Без вариантов". В середине этой идеи находится Путин, значит, общество пока будет консолидироваться вокруг него. Никакой буржуазно-демократической революции к свободе там уже нет и быть не может. Поляна зачищена напрочь", – считает Бабченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube