Бабченко: Не надо русским бежать из России, этот диагноз уже неизлечим. Сидите дома! Березки, кокошники, ГУЛАГ, Колыма 2.0

Бабченко: Когда русский либерал куда-то приезжает, он вешает на стенку портрет поросенка Петра, начинает болеть за сборную России и рассказывать, что русские ни в чем не виноваты Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Бацман напомнила, что Бабченко, уехав из РФ, неоднократно призывал россиян последовать своему примеру, так как ничего хорошего эту страну не ждет. Она спросила, почему он советовал уезжать, а не свергнуть режим.

"Не надо никаким русским уезжать, это я дурак был, когда эту маячню говорил, это чушь и бред полный", – ответил журналист.

По его словам, он "был абсолютно неправ" и признает эту ошибку.

"Потому что когда русский либерал приезжает куда бы то ни было, проходит какое-то время – и он там вешает на стенку портрет поросенка Петра, начинает болеть за сборную России, рассказывать, какие русские хорошие, они ни в чем не виноваты, это все [президент РФ Владимир] Путин проклятый виноват, давайте снимем с России санкции, давайте позовем [журналистку] Марину Овсянникову в КНУ читать лекцию и прочий весь вот такой вот бред, что "не все так однозначно", – сказал журналист.

Он считает, что теперь призывать россиян уезжать из страны бессмысленно.

"Не надо! Не надо, все, ребята, сидите дома. Березки, кокошники, ГУЛАГ, Колыма 2.0, пусть все будет как есть. Потому что, видимо, этот диагноз неизлечим. Не надо уже никому никуда бежать. Единица. Вот просто единица из миллионов человек понимает, что к чему происходит", – заявил Бабченко.