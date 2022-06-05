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Бабченко: Не надо русским бежать из России, этот диагноз уже неизлечим. Сидите дома! Березки, кокошники, ГУЛАГ, Колыма 2.0

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Бабченко: Когда русский либерал куда-то приезжает, он вешает на стенку портрет поросенка Петра, начинает болеть за сборную России и рассказывать, что русские ни в чем не виноваты
Бабченко: Когда русский либерал куда-то приезжает, он вешает на стенку портрет поросенка Петра, начинает болеть за сборную России и рассказывать, что русские ни в чем не виноваты
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Заявления, что россиянам надо уезжать из России, были ошибкой, считает журналист Аркадий Бабченко. Такое мнение он высказал в интервью главреду издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Бацман напомнила, что Бабченко, уехав из РФ, неоднократно призывал россиян последовать своему примеру, так как ничего хорошего эту страну не ждет. Она спросила, почему он советовал уезжать, а не свергнуть режим.

"Не надо никаким русским уезжать, это я дурак был, когда эту маячню говорил, это чушь и бред полный", – ответил журналист.

По его словам, он "был абсолютно неправ" и признает эту ошибку.

"Потому что когда русский либерал приезжает куда бы то ни было, проходит какое-то время – и он там вешает на стенку портрет поросенка Петра, начинает болеть за сборную России, рассказывать, какие русские хорошие, они ни в чем не виноваты, это все [президент РФ Владимир] Путин проклятый виноват, давайте снимем с России санкции, давайте позовем [журналистку] Марину Овсянникову в КНУ читать лекцию и прочий весь вот такой вот бред, что "не все так однозначно", – сказал журналист.

Он считает, что теперь призывать россиян уезжать из страны бессмысленно.

"Не надо! Не надо, все, ребята, сидите дома. Березки, кокошники, ГУЛАГ, Колыма 2.0, пусть все будет как есть. Потому что, видимо, этот диагноз неизлечим. Не надо уже никому никуда бежать. Единица. Вот просто единица из миллионов человек понимает, что к чему происходит", – заявил Бабченко.

Контекст:

В феврале 2017 года Бабченко уехал из РФ в Прагу. По его словам, он принял решение покинуть Россию после получения информации, что "товарищи" решают, заводить ли на него уголовное дело и сажать. Журналист некоторое время находился в Чехии, а летом 2017 года с семьей переехал в Киев. Он вел авторскую программу на телеканале ATR.

29 мая 2018 года появилась информация, что в журналиста Бабченко стреляли в подъезде его дома. Он якобы умер в машине "скорой". В полиции сообщили, что убийца журналиста – профессиональный киллер. 30 мая стало известно, что убийство журналиста было инсценировкой в рамках спецоперации СБУ.

В ноябре 2019 года Бабченко сообщил, что уехал из Украины, напомнив, что за полгода до того обещал уехать, "если Украина выберет "кандидата Х".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Аркадий Бабченко, эмиграция, Марина Овсянникова
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