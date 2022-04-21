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Киселев: Сместить Путина мало. Нужно что-то делать с народом, который дал столько ублюдков и выродков. После смены режима надо будет проводить регуманизацию россиян

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Киселев: Мы пожинаем плоды более чем столетней дегенерации, деградации, отрицательного отбора в России
Киселев: Мы пожинаем плоды более чем столетней дегенерации, деградации, отрицательного отбора в России
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Ведущий телеканала "Украина 24" Евгений Киселев в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что после отстранения от власти президента РФ Владимира Путина в России нужно будет проводить регуманизацию населения.

"Могут быть разные сценарии, но никаких хороших сценариев для России я не вижу. Потому что я не вижу политических сил, которые могли бы сейчас развернуть Россию в ином направлении, избавиться от Путина, его режима и демонтировать все это. Есть один очень важный момент: мало сместить Путина. Мало сместить, арестовать, отдать под суд людей, которые вместе с Путиным виноваты в этой страшной, агрессивной войне, которая, по сути, направлена на уничтожение украинского народа, уничтожение Украины как независимого, суверенного государства. Нужно еще что-то делать с людьми, с народом, который дал такое количество ублюдков и выродков, творящих вещи, не укладывающиеся в голову нормального человека. Которые убивают, насилуют, жгут и гадят", – отметил Киселев.

Он подчеркнул, что на территории России более 100 лет продолжается деградация населения.

"После того, как сменится режим, надо будет проводить регуманизацию жителей России. Чтобы они наконец поняли, что нельзя убивать, насиловать, жульничать, совершать аморальные поступки. И сделать это будет очень сложно, потому что самые лучшие, яркие, совестливые люди уезжают из РФ – и боюсь, насовсем. Посмотрите, какая сейчас эмиграция! Я думаю, что она со временем будет сопоставима с великой эмиграцией 1917–1922 годов, когда большевики буквально вымыли из России тот тончайший культурный слой. И в результате на нем выросло то, что выросло. Мы пожинаем плоды более чем столетней дегенерации, деградации, отрицательного отбора", – сказал журналист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях, среди которых изнасилования, казни и убийства детей.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

18 апреля в МВД Украины сообщили, что в Украине зарегистрировано почти 7,5 тыс. уголовных производств против оккупантов из РФ, Беларуси и их пособников.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, убийство, Евгений Киселев, изнасилование, эмиграция, война России против Украины, российские военные
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