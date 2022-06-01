Россиянка Овсянникова в Киеве собиралась читать лекции студентам, ректора КНУ просили "посодействовать" – СМИ

По данным источников, ректору КНУ имени Тараса Шевченко Владимиру Бугрову направили письмо с просьбой посодействовать в организации встречи студентов из Учебно-научного института журналистики КНУ с Овсянниковой и правозащитницей Эмми Карр. Об этом просил Алекс Магдинский, член занимающейся гуманитарной помощью для Украины международной группы Operation Sunflower.
В письме говорилось, что Овсянникова будет в Киеве для проведения встреч с Карр с 30 мая по 3 июня.
"Просим вас содействовать в организации встречи студентов Учебно-научного института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко с Эмми Карр и Мариной Овсянниковой, предложив тему встречи: "Современные стандарты журналистики как средство противодействия фейкам и пропаганде в информационных войнах", – говорится в письме Бугрову.
По данным источника, директор Института журналистики профессор Владимир Ризун отказался от этой встречи. Реакция Бугрова не уточняется.
31 мая украинское информагентство "Интерфакс-Украина" анонсировало на 1 июня, а потом отменило пресс-конференцию Овсянниковой. Гендиректор агентства Александр Мартыненко сообщил, что мероприятие отменили из-за "негативного общественного резонанса".
В комментарии "Детектору медиа" Мартыненко отметил, что агентство не было организатором визита Овсянниковой. По его словам, пресс-конференцию в агентстве попросила организовать газета Die Welt, где она сейчас работает, при посредничестве нидерландской волонтера-благотворительницы Мариам Ламберт и украинской общественной и медийной организации "Стоп коррупции".
14 марта во время выпуска новостей на "Первом канале" Овсянникова забежала за спину ведущей Екатерины Андреевой, держа в руках плакат с надписью: "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war". Овсянникова несколько раз повторила: "Остановите войну. Нет войне", – после чего в эфир пустили сюжет.
Сразу после инцидента Овсянникову задержали. Бывший редактор рассказала, что ее допрашивали в течение 14 часов после инцидента и не допускали адвоката.
15 марта Останкинский райсуд Москвы оштрафовал Овсянникову на 30 тыс. руб., но не за появление в эфире, а "за призывы к участию в несогласованных демонстрациях", которые содержались в видеообращении, записанном перед этим. "То, что сейчас происходит на Украине, – это преступление. И Россия – страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. Этот человек – [президент РФ] Владимир Путин", – сказала она в видеообращении и призвала россиян выходить на митинги.
17 марта Овсянникова уволилась с телеканала, сообщил в Telegram ее адвокат Сергей Бадамшин. Он сказал, что причиной такого решения стало ее несогласие с редакционной политикой канала.
Позже Овсянникова переехала в Германию. В Европе она уже в конце марта начала продвигать идею отмены санкций против России, отмечал Институт массовой информации. По ее выражению, "русские люди не должны нести коллективную ответственность за происходящее на Украине".
11 апреля концерн Axel Springer выпустил заявление, что Овсянникова в качестве внештатного сотрудника будет освещать для газеты Die Welt и новостного телеканала Welt события в России и Украине.