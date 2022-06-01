Россиянка Овсянникова в Киеве собиралась читать лекции студентам, ректора КНУ просили "посодействовать" – СМИ

По данным источников, ректору КНУ имени Тараса Шевченко Владимиру Бугрову направили письмо с просьбой посодействовать в организации встречи студентов из Учебно-научного института журналистики КНУ с Овсянниковой и правозащитницей Эмми Карр. Об этом просил Алекс Магдинский, член занимающейся гуманитарной помощью для Украины международной группы Operation Sunflower.

В письме говорилось, что Овсянникова будет в Киеве для проведения встреч с Карр с 30 мая по 3 июня.

"Просим вас содействовать в организации встречи студентов Учебно-научного института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко с Эмми Карр и Мариной Овсянниковой, предложив тему встречи: "Современные стандарты журналистики как средство противодействия фейкам и пропаганде в информационных войнах", – говорится в письме Бугрову.

По данным источника, директор Института журналистики профессор Владимир Ризун отказался от этой встречи. Реакция Бугрова не уточняется.

31 мая украинское информагентство "Интерфакс-Украина" анонсировало на 1 июня, а потом отменило пресс-конференцию Овсянниковой. Гендиректор агентства Александр Мартыненко сообщил, что мероприятие отменили из-за "негативного общественного резонанса".

В комментарии "Детектору медиа" Мартыненко отметил, что агентство не было организатором визита Овсянниковой. По его словам, пресс-конференцию в агентстве попросила организовать газета Die Welt, где она сейчас работает, при посредничестве нидерландской волонтера-благотворительницы Мариам Ламберт и украинской общественной и медийной организации "Стоп коррупции".