"Я уже представлял, как плюю гниде в лицо". В Украине анонсировали, а потом отменили пресс-конференцию "бывшей" российской пропагандистки Овсянниковой

Мероприятие должно было состояться 1 июня в 16.30, в YouTube-канале агентства планировалась также трансляция онлайн (уже удалена). Тема пресс-конференции была "Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда".

Гендиректор агентства Александр Мартиненко рассказал изданию "Детектор Медіа", что "Интерфакс-Украина" не было организатором пресс-конференции. Кто ее организовывал, тоже не уточняется.

По данным Мартыненко, Освянникова должна была приехать в Киев лично.

"Мероприятие отменили, потому что, как оказалось, есть довольно негативный общественный резонанс относительно этого события, наше общество и медиасообщество не хотят видеть этого человека в Украине, и тем более с ним общаться. Может ли она появиться еще где-нибудь, я не знаю", – сказал он.

Анонс пресс-конференции вызвал резонанс в украинском обществе.

Как отметил активист Сергей Стерненко, такое мероприятие вредит информационной безопасности государства. Он заявил, что "зашел в гости" в агентство и после разговора ему пообещали отметить пресс-конференцию.

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина подчеркнула, что Овсянникова "херову тучу лет работала редактором" на пропагандистском канале и "внезапно прозрела".

"Важно понимать, что она ж не за свои бабки приехала; что не за свои бабки зал в "Интерфаксе" арендовала. И, как правильно заметил мой коллега Олег Базар, если завтра ее обольют зеленкой или забросают яйцами, москали с удовольствием это используют против нас – "дикарей". На это, собственно, и расчет. Если честно, я уже не знаю, что лучше: упоротые бурятские мамаши, не желающие забирать тела своих сыновей или эти "хорошие русские", которые сейчас из всех щелей лезут, будто тараканы. Двадцать с гаком лет жили при Х...йле, все их устраивало – пока нефтедоллары рекой текли. А тут "очнулись". Мрази проклятые. Им одна дорога – за русским военным кораблем. Навсегда", – написала журналистка.

Журналистка НВ Кристина Бердинских тоже возмутилась анонсу.

"Завтра Овсянникова в Киеве. Чтобы что? Она будет публично каяться и плакать? Рассказывать, как обычные россияне страдают от санкций? Она это успешно делает на Западе. А здесь она зачем?" – написала она.

Исполняющий директор Института массовой информации Оксана Романюк добавила: единственное объяснение приезда Овсянниковой – политика.

"Она едет за хайпом. Ей нужна провокация, чтобы привлечь внимание. Здесь у меня огромный вопрос к Die Welt, которых я почему-то не могу тегнуть – вы сознательно нарушаете журналистскую этику и занимаетесь политикой? Или это инициатива самой Овсянниковой, а вы о ней не в курсе? Украинские журналисты должны просто игнорировать его приезд. Она стремится к хайпу и провокациям, чтобы дальше получать призы и бонусы в Европе. Не давайте ей пиара, к которому она стремится. Наш игнор ясно покажет и ей, и Европе отношение реальных журналистов к пропагандистам", – подчеркнула она.

Приезд Овсянниковой в Украину – это гадко и бестактно, добавила экс-нардеп Ирина Подоляк.

"Пресс-конференцию отменили, но это мало что меняет, потому что все на то указывает, что будут дальше пробовать впихивать неупиваемое, сеять измену, а обвинять в этом других…Информполитика воюющей страны, блд..." – возмутилась она и раскритиковала "новую невъ...бенную информполитику" Украины.

"Овсяникова просуществовала призраком полтора часа". Когда украинские журналисты едины, они сила. Не будет никакой прессухи, за что спасибо всем причастным", – добавил главред издания "Бабель" Евгений Спирин.

Журналист Алексей Братущак отметил, что отмена пресс-конференции не означает отмены самого визита Овсянниковой в Украину.

"Давайте честно. Я уже представлял, как плюю этой гниде в лицо. И я ведь такой не один. Это очевидно, как в Киеве встретили бы лицо, которое восемь лет войны давало в российский телеэфир фейки об Украине. Вся эта пресс-конференция Овсянниковой в Киеве о российской пропаганде – это и есть российская пропаганда. В Останкино бы писали от удовольствия от кадров, как укробандеровцы травят "нормальную россиянку", – написал он.

По данным Братущака, у Овсянниковой "турне по Европе" – "такой евротур российской пропагандистки, которая рассказывает, как сложно живется "нормальным русским".