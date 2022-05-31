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"Я уже представлял, как плюю гниде в лицо". В Украине анонсировали, а потом отменили пресс-конференцию "бывшей" российской пропагандистки Овсянниковой

Ожидалось, что Овсянникова лично приедет в Киев завтра
Ожидалось, что Овсянникова лично приедет в Киев завтра
Скриншот: Euronews по-русски / YouTube

Украинское информагентство "Интерфакс-Украина" 31 мая анонсировало, а потом отменило пресс-конференцию Марины Овсянниковой – внештатной сотрудницы немецкой газеты Die Welt, которая до середины марта была редактором российского пропагандистского "Первого канала", у потом вышла в эфир с антивоенным плакатом и уволилась.

Мероприятие должно было состояться 1 июня в 16.30, в YouTube-канале агентства планировалась также трансляция онлайн (уже удалена). Тема пресс-конференции была "Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда". 

Гендиректор агентства Александр Мартиненко рассказал изданию "Детектор Медіа", что "Интерфакс-Украина" не было организатором пресс-конференции. Кто ее организовывал, тоже не уточняется. 

По данным Мартыненко, Освянникова должна была приехать в Киев лично. 

"Мероприятие отменили, потому что, как оказалось, есть довольно негативный общественный резонанс относительно этого события, наше общество и медиасообщество не хотят видеть этого человека в Украине, и тем более с ним общаться. Может ли она появиться еще где-нибудь, я не знаю", – сказал он. 

Анонс пресс-конференции вызвал резонанс в украинском обществе. 

Как отметил активист Сергей Стерненко, такое мероприятие вредит информационной безопасности государства. Он заявил, что "зашел в гости" в агентство и после разговора ему пообещали отметить пресс-конференцию. 

https://www.facebook.com/sternenko/posts/pfbid02haYMMB72qNbhciTMoN1dUySScaq4EWP3iXcrMpdrPWFciwxVve6qgARQ3q2scQCUl?comment_id=345427837708242

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина подчеркнула, что Овсянникова "херову тучу лет работала редактором" на пропагандистском канале и "внезапно прозрела". 

ажно понимать, что она ж не за свои бабки приехала; что не за свои бабки зал в "Интерфаксе" арендовала. И, как правильно заметил мой коллега Олег Базар, если завтра ее обольют зеленкой или забросают яйцами, москали с удовольствием это используют против нас – "дикарей". На это, собственно, и расчет. Если честно, я уже не знаю, что лучше: упоротые бурятские мамаши, не желающие забирать тела своих сыновей или эти "хорошие русские", которые сейчас из всех щелей лезут, будто тараканы. Двадцать с гаком лет жили при Х...йле, все их устраивало – пока нефтедоллары рекой текли. А тут "очнулись". Мрази проклятые. Им одна дорога – за русским военным кораблем. Навсегда", – написала журналистка. 

https://www.facebook.com/sonya.koshkina/posts/5666404670048654

Журналистка НВ Кристина Бердинских тоже возмутилась анонсу. 

"Завтра Овсянникова в Киеве. Чтобы что? Она будет публично каяться и плакать? Рассказывать, как обычные россияне страдают от санкций? Она это успешно делает на Западе. А здесь она зачем?" – написала она. 

https://www.facebook.com/kristina.berdinskikh/posts/10162123697111164

Исполняющий директор Института массовой информации Оксана Романюк добавила: единственное объяснение приезда Овсянниковой – политика. 

"Она едет за хайпом. Ей нужна провокация, чтобы привлечь внимание. Здесь у меня огромный вопрос к Die Welt, которых я почему-то не могу тегнуть – вы сознательно нарушаете журналистскую этику и занимаетесь политикой? Или это инициатива самой Овсянниковой, а вы о ней не в курсе? Украинские журналисты должны просто игнорировать его приезд. Она стремится к хайпу и провокациям, чтобы дальше получать призы и бонусы в Европе. Не давайте ей пиара, к которому она стремится. Наш игнор ясно покажет и ей, и Европе отношение реальных журналистов к пропагандистам", – подчеркнула она. 

https://www.facebook.com/oksana.romaniuk.33/posts/5220165021378380

Приезд Овсянниковой в Украину – это гадко и бестактно, добавила экс-нардеп Ирина Подоляк. 

"Пресс-конференцию отменили, но это мало что меняет, потому что все на то указывает, что будут дальше пробовать впихивать неупиваемое, сеять измену, а обвинять в этом других…Информполитика воюющей страны, блд..." – возмутилась она и раскритиковала "новую невъ...бенную информполитику" Украины. 

https://www.facebook.com/iryna.podolyak.5/posts/5533300133349245

"Овсяникова просуществовала призраком полтора часа". Когда украинские журналисты едины, они сила. Не будет никакой прессухи, за что спасибо всем причастным", – добавил главред издания "Бабель" Евгений Спирин. 

https://www.facebook.com/mark.spirin.3/posts/5633861676648633

Журналист Алексей Братущак отметил, что отмена пресс-конференции не означает отмены самого визита Овсянниковой в Украину. 

"Давайте честно. Я уже представлял, как плюю этой гниде в лицо. И я ведь такой не один. Это очевидно, как в Киеве встретили бы лицо, которое восемь лет войны давало в российский телеэфир фейки об Украине. Вся эта пресс-конференция Овсянниковой в Киеве о российской пропаганде – это и есть российская пропаганда. В Останкино бы писали от удовольствия от кадров, как укробандеровцы травят "нормальную россиянку", – написал он. 

По данным Братущака, у Овсянниковой "турне по Европе" – "такой евротур российской пропагандистки, которая рассказывает, как сложно живется "нормальным русским". 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5752151314814414&set=a.200862199943381

Контекст:

14 марта во время выпуска новостей на "Первом канале" Овсянникова забежала за спину ведущей Екатерины Андреевой, держа в руках плакат с надписью: "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war". Овсянникова несколько раз повторила: "Остановите войну. Нет войне", – после чего в эфир пустили сюжет.

Сразу после инцидента Овсянникову задержали. Бывший редактор рассказала, что ее допрашивали в течение 14 часов после инцидента и не допускали адвоката. 

15 марта Останкинский райсуд Москвы оштрафовал Овсянникову на 30 тыс. руб., но не за появление в прямом эфире, а "за призывы к участию в несогласованных демонстрациях", которые содержались в видеообращении, записанном перед этим"То, что сейчас происходит на Украине, – это преступление. И Россия – страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. Этот человек – [президент РФ] Владимир Путин", – сказала она в видеообращении и призвала россиян выходить на митинги.

17 марта Овсянникова уволилась с телеканала, сообщил в Telegram ее адвокат Сергей Бадамшин. Он сказал, что причиной такого решения стало ее несогласие с редакционной политикой канала.

Позже Овсянникова переехала в Германию, в начале мая она постила в Facebook фото из Берлина. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Украина, пропаганда, российская пропаганда, Ирина Подоляк, Соня Кошкина, журналисты, Алексей Братущак, Сергей Стерненко, пресс-конференция, Кристина Бердинских, Александр Мартыненко, Оксана Романюк
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