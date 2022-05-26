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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России обсуждают, что делать со знаменитостями, выступающими против войны. Матвиенко просит обойтись без охоты на ведьм

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Спикер Совфеда считает, что россияне сами осудят не поддерживающих войну "звезд"
Спикер Совфеда считает, что россияне сами осудят не поддерживающих войну "звезд"
Фото: ЕРА

Спикер Совета Федерации Государственной думы России Валентина Матвиенко призвала не устраивать охоту на ведьм в отношении тех, кто публично не согласился со "спецоперацией" в Украине, так как общество само даст им оценку. Об этом 26 мая сообщил "Интерфакс".

"Нам надо, чтобы не было охоты на ведьм, это самое плохое, если такое начнется", – сказала Матвиенко.

Она отреагировала на инициативу сенатора Павла Тараканова законодательно запретить выступающим против войны артистам, музыкантам и другим публичным людям занимать государственные должности и работать на проектах с госучастием. Тараканов назвал их "псевдопацифистами, лукавыми эгоистами и предателями, которым нужны собственные доходы, слава и признание на Западе".

Валентина Матвиенко считает, что российское общество и так морально осуждает выступающих против военных действий знаменитостей и этим можно ограничиться. "Это самое важное – что общество отторгло такого рода поведение в самый тяжелый для страны момент", – добавила она.

Контекст:

С 24 февраля десятки российских знаменитостей выступили против вторжения РФ в Украину. Многие из них покинули РФ, заявив о невозможности жить и работать в условиях цензуры и пропаганды. 

Теги: Госдума, Валентина Матвиенко, Совет Федерации, российская пропаганда, война России против Украины
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