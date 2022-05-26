В России обсуждают, что делать со знаменитостями, выступающими против войны. Матвиенко просит обойтись без охоты на ведьм

"Нам надо, чтобы не было охоты на ведьм, это самое плохое, если такое начнется", – сказала Матвиенко.

Она отреагировала на инициативу сенатора Павла Тараканова законодательно запретить выступающим против войны артистам, музыкантам и другим публичным людям занимать государственные должности и работать на проектах с госучастием. Тараканов назвал их "псевдопацифистами, лукавыми эгоистами и предателями, которым нужны собственные доходы, слава и признание на Западе".

Валентина Матвиенко считает, что российское общество и так морально осуждает выступающих против военных действий знаменитостей и этим можно ограничиться. "Это самое важное – что общество отторгло такого рода поведение в самый тяжелый для страны момент", – добавила она.