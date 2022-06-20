"Аппетиты империи не ограничиваются Украиной". Подоляк прокомментировал угрозы Литве со стороны России

"Угрозы силовой расправой над Литвой со стороны России еще раз доказывают: аппетиты империи не ограничиваются Украиной. Подобная кровожадная риторика должна получать жесткую реакцию со стороны международного сообщества", – написал он.

Подоляк считает, что "Москва понимает только язык силы и должна знать цену каждого следующего шага".

Погрози силовою розправою над Литвою з боку * ще раз доводять: апетити імперії не обмежуються Україною. Подібна кровожерлива риторика має отримувати жорстку реакцію з боку міжнародної спільноти. Москва розуміє лише мову сили й повинна знати ціну кожного наступного кроку. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 20, 2022