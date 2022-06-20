"Аппетиты империи не ограничиваются Украиной". Подоляк прокомментировал угрозы Литве со стороны России

"Угрозы силовой расправой над Литвой со стороны России еще раз доказывают: аппетиты империи не ограничиваются Украиной. Подобная кровожадная риторика должна получать жесткую реакцию со стороны международного сообщества", – написал он.
Подоляк считает, что "Москва понимает только язык силы и должна знать цену каждого следующего шага".
Погрози силовою розправою над Литвою з боку * ще раз доводять: апетити імперії не обмежуються Україною. Подібна кровожерлива риторика має отримувати жорстку реакцію з боку міжнародної спільноти. Москва розуміє лише мову сили й повинна знати ціну кожного наступного кроку.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 20, 2022
С 18 июня Литовские железные дороги прекратили пропуск транзита из и в область из/в другие регионы России товаров, которые попадают под европейские санкции. В результате под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в Калининградскую область России, в том числе стройматериалы.
Спикер главы Кремля Дмитрий Песков назвал решение Литвы незаконным. В МИД РФ временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене, по данным "РИА Новости", заявили, "что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов". Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что происходящее "может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".
20 июня стало известно, что Балтийский флот России начал учения в Калининградской области, которая находится отдельно от России и окружена Польшей и Литвой.