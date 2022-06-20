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"Аппетиты империи не ограничиваются Украиной". Подоляк прокомментировал угрозы Литве со стороны России

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Подоляк: Кровожадная риторика должна получать жесткую реакцию
Подоляк: Кровожадная риторика должна получать жесткую реакцию
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Угрозы, которые российские власти озвучивают в адрес Литвы, перекрывшей поставки в Калининградскую область России подсанкционных товаров, свидетельствуют об "аппетитах" Москвы. Об этом 20 июня заявил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Угрозы силовой расправой над Литвой со стороны России еще раз доказывают: аппетиты империи не ограничиваются Украиной. Подобная кровожадная риторика должна получать жесткую реакцию со стороны международного сообщества", – написал он.

Подоляк считает, что "Москва понимает только язык силы и должна знать цену каждого следующего шага".

Контекст:

С 18 июня Литовские железные дороги прекратили пропуск транзита из и в область из/в другие регионы России товаров, которые попадают под европейские санкции. В результате под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в Калининградскую область России, в том числе стройматериалы.

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков назвал решение Литвы незаконным. В МИД РФ временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене, по данным "РИА Новости", заявили, "что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов". Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что происходящее "может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".

20 июня стало известно, что Балтийский флот России начал учения в Калининградской области, которая находится отдельно от России и окружена Польшей и Литвой.

Теги: Россия, Литва, угрозы, советник, Калининградская область, Михаил Подоляк
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