"Проявление отчаяния". В Литве прокомментировали российскую инициативу по "отмене" литовской независимости

В литовском Сейме отмечают, что РФ может заявить, будто "Луна принадлежит России", но ситуацию в мире это не изменит Фото: depositphotos.com

Федоров внес законопроект в Госдуму 8 июня. Он считает, что постановление о признании независимости Литвы "является незаконным", поскольку его принял "неконституционный орган с нарушением требований статей Конституции СССР".

В пресс-службе президента Литвы от комментариев по этому поводу отказались. "Мы не будем комментировать абсурд", – цитирует пресс-службу Delfi.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва должна "быть готова к защите". Он подчеркнул, что "только страна, которой управляют звери, могла начать такую войну в Украине, какую начала Россия".

"Я не удивляюсь, что и в политике действуют не по человеческим законам. Реагировать мы должны соответственно – быть готовыми к защите, и сами, и с партнерами, с помощью политических, дипломатических и других средств", – заметил министр.

В то же время депутат Сейма Литвы Радвиле Моркунайте-Микуленене не считает, что российский законопроект может "кого-то напугать".

"Я думаю, это проявление отчаяния. Видимо, ситуация настолько напряженная, у некоторых политиков нервы так напряжены, что они делают такие из ряда вон выходящие заявления, и это не в первый раз. Может, они думают, что кого-то напугают? Они могут заявить, что Луна принадлежит России. Это их представление, и все, в этом решении нет никакого смысла", – сказала политик.

Моркунайте-Микуленене отметила, что решение о восстановлении независимости принял литовский народ и не во власти России его отозвать.