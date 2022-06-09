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"Проявление отчаяния". В Литве прокомментировали российскую инициативу по "отмене" литовской независимости

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В литовском Сейме отмечают, что РФ может заявить, будто "Луна принадлежит России", но ситуацию в мире это не изменит
В литовском Сейме отмечают, что РФ может заявить, будто "Луна принадлежит России", но ситуацию в мире это не изменит
Фото: depositphotos.com

Литовские политики прокомментировали законопроект депутата от "Единой России" Евгения Федорова об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики". Об этом пишет Delfi.

Федоров внес законопроект в Госдуму 8 июня. Он считает, что постановление о признании независимости Литвы "является незаконным", поскольку его принял "неконституционный орган с нарушением требований статей Конституции СССР".

В пресс-службе президента Литвы от комментариев по этому поводу отказались. "Мы не будем комментировать абсурд", – цитирует пресс-службу Delfi.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва должна "быть готова к защите". Он подчеркнул, что "только страна, которой управляют звери, могла начать такую войну в Украине, какую начала Россия".

"Я не удивляюсь, что и в политике действуют не по человеческим законам. Реагировать мы должны соответственно – быть готовыми к защите, и сами, и с партнерами, с помощью политических, дипломатических и других средств", – заметил министр. 

В то же время депутат Сейма Литвы Радвиле Моркунайте-Микуленене не считает, что российский законопроект может "кого-то напугать". 

"Я думаю, это проявление отчаяния. Видимо, ситуация настолько напряженная, у некоторых политиков нервы так напряжены, что они делают такие из ряда вон выходящие заявления, и это не в первый раз. Может, они думают, что кого-то напугают? Они могут заявить, что Луна принадлежит России. Это их представление, и все, в этом решении нет никакого смысла", – сказала политик.

Моркунайте-Микуленене отметила, что решение о восстановлении независимости принял литовский народ и не во власти России его отозвать.

Контекст:

Советский Союз распался в декабре 1991 года. 8 декабря главы Беларуси, России и Украины собрались в Беловежской пуще, констатировали, что СССР прекращает свое существование, и подписали соглашение о создании СНГ. 

Литва, Латвия и Эстония вышли из состава Союза еще до его полного распада. Государственный Совет СССР признал их независимость в сентябре 1991 года. 

В результате распада СССР были образованы 15 независимых государств.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно называл распад СССР "крупнейшей геополитической катастрофой века", но признавал "бессмысленность и нецелесообразность" его восстановления.

Теги: Россия, Литва, Госдума, МИД Литвы, Габриэлюс Ландсбергис, независимость, законопроект, Сейм Литвы
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